"الحقيقة مثل الشمس ستظهر دائما".. رسالة من مارسيلو بعد فسخ تعاقده مع فلومينينسي

الإثنين، 04 نوفمبر 2024 - 10:57

كتب : FilGoal

مارسيلو

وأعلن نادي فلومينينسي البرازيلي فسخ تعاقد نجمه مارسيلو بالتراضي.

مارسيلو

النادي : فلومينينسي

فلومينينسي

ويأتي ذلك بعد لقطة حدثت بينه وبين مدربه مانو مينيزيس خلال مباراة فلومينينسي ضد جريميو في الجولة 32 من الدوري البرازيلي.

وكتب مارسيلو عبر إنستجرام بعد فسخ تعاقده مع فلومينينسي: "عشت فترة رائعة في هذا النادي، منذ ما يقرب من عامين قررت العودة، بدافع من الارتباط العاطفي مع الفريق".

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وتابع "شاركت في لحظات لا تنسى، مثل الفوز بأول كأس ليبرتادوريس في تاريخ النادي، اسمي تم تخليده في ملعب مارسيلو فييرا الذي تم تجديده، وهو المكان الذي يتدرب فيه أطفالنا كل يوم".

وواصل "أريد أن أشكر زوجتي كلاريس وأبنائي ليام وإنزو، على تواجدهم بجانبي دائمًا وعلى كل التضحيات التي قدموها من أجلي".

وأضاف النجم البرازيلي "أنا فخور بما حققته وأشكر كل من جعل هذه اللحظة فريدة من نوعها، وخاصة الرئيس والموظفين وزملائي، وأشكر أيضًا الألوان الثلاثة على دعمهم. سأحمل فلومينينسي دائمًا في قلبي".

واختتم مارسيلو رسالته "الحقيقة مثل الشمس، ستظهر دائمًا".

مارسيلو كان يستعد للمشاركة كبديل ويتلقى التعليمات من مدربه الذي قرر عدم إشراكه وإعادته مجددا لمقاعد البدلاء بطريقة بدت غير لائقة.

المباراة انتهت بالتعادل 2-2 حيث جلس مارسيلو على مقاعد البدلاء طيلة الـ 90 دقيقة.

وعقب نهاية اللقاء وخلال المؤتمر الصحفي قال مينيزيس: "سمعت شيئا لم يعجبني".

وخاض مارسيلو في تجربته الثانية مع فلومينينسي 68 مباراة سجل خلالها 5 أهداف وصنع 3.

اللاعب البالغ 36 عاما حقق لقبي كوبا ليبرتادوريس وكوبا سود أمريكانا لأول مرة في تاريخ الفريق الموسم الماضي.

وبدأ مارسيلو مسيرته في 2005 مع فلومينينسي وقضى عامين مع الفريق قبل أن ينضم لريال مدريد ويصبح من أكثر لاعبيه تتويج بالألقاب في 15 موسما خاضها بقميص الملكي.

كما خاض موسما وحيدا بقميص أولمبياكوس اليوناني قبل العودة للبرازيل مجددا.

مارسيلو فلومينينسي
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