مرموش أفضل لاعب بالجولة التاسعة من الدوري الألماني

اختير عمر مرموش مهاجم آينتراخت فرانكفورت ضمن فريق الأفضل بالجولة التاسعة للدوري الألماني.

مرموش سجل هدفا وصنع 2 ليقود فريقه لفوز عريض على بوخوم بنتيجة 7-2 ضمن منافسات الجولة التاسعة.

واختارت جريدة كيكر الشهيرة مرموش كأفضل لاعب في الجولة، وضمن فريق الجولة التاسعة من الدوري.

وتواجد عمر في الفريق الأفضل مع زميله محمود داوود.

وهذه هي المرة الخامسة التي يتواجد فيها مرموش ضمن فريق الأفضل من أصل 9 جولات، أكثر من أي لاعب آخر، مثل هاري كين مهاجم بايرن ميونيخ.

فقد اختير الدولي المصري ضمن فريق الجولات الثانية والثالثة والخامسة والسادسة من قبل.

ووصل مرموش لهدفه العاشر في الدوري الألماني هذا الموسم في المركز الثاني بترتيب الهدافين خلف كين الذي سجل 11 هدفا.

فيما صنع مرموش 6 أهداف.

الفوز رفع رصيد فرانكفورت للنقطة 17 في المركز الثالث.

وسيلعب فرانكفورت مباراته المقبلة ضد سلافيا براج يوم الخميس في الدوري الأوروبي.

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