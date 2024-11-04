اتحاد الكرة يقرر تعيين إسلام الشاطر كمدير لمنتخب الشباب في جهاز ميكالي

الإثنين، 04 نوفمبر 2024 - 10:47

كتب : FilGoal

إسلام الشاطر

قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام رئيس الاتحاد المصري تعيين إسلام الشاطر كمدير لمنتخب الشباب.

ويأتي ذلك من أجل تعزيز عملية الاستقرار والدعم بالمنتخب قبل المشاركة في دورة شمال إفريقيا خلال الفترة من 14 إلى 26 نوفمبر الجاري.

ويستعد منتخب مصر للشباب للمشاركة فى تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية.

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وتنطلق التصفيات يوم 14 نوفمبر بمشاركة منتخبات: مصر والمغرب والجزائر وتونس وليبيا.

وأدي منتخب الشباب لكرة القدم تدريبه لليوم الرابع فى معسكره المفتوح بملعب الهدف بمدينة أكتوبر تحت قيادة ميكالي.

وبدأ روجيريو ميكالي المدير الفني الجديد لمنتخب مصر للشباب مواليد 2005 مهمته بشكل رسمي في شهر أكتوبر الماضي.

وعقد جمال علام جلسة حضرها نائبه خالد الدرندلى ومحمد أبو الوفا وحلمي مشهور عضوا مجلس الإدارة ووليد العطار المدير التنفيذى تم خلالها تقديم إسلام الشاطر للجهاز الفني بقيادة ميكالى وحضرها من الجهاز المعاون.

ورحب ميكالى بالوافد الجديد إسلام الشاطر وسيتم الترتيب للفترة القادمة من برنامج الإعداد قبل انطلاق التصفيات.

ويضم جهاز ميكالي كل من: البرازيلى ريكاردو ريسندى المدرب العام وعلاء عبده المدرب المساعد والبرازيلى موسيس مدرب حراس المرمي ومواطنيه ليوناردو مدرب الأحمال وجواو محلل الأداء.

بجانب كل من خالد سرحان المترجم وياسر عبد العزيز المنسق الإعلامي وهاجد العنتبلى طبيب المنتخب وصلاح عاشور استشاري التأهيل والعلاج الطبيعي وعمرو سلمان واحمد إيهاب الإداريي، وخالد خفاجي أخصائي التدليك وعلاء سعيد مسؤول المهمات.

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