مواعيد مباريات الإثنين 4 نوفمبر 2024.. أبطال آسيا ودوري المحترفين

تنطلق منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دوري أبطال آسيا وتشهد أربع مباريات مساء اليوم الإثنين.

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دوري أبطال آسيا

يستضيف الوصل الإماراتي فريق السد القطري في تمام الرابعة عصرا على استاد زعبيل.

ويذاع اللقاء عبر قناة SSC سبورت إكسترا 1.

ويحل الغرافة القطري ضيفا على بريسبوليس الإيراتي في تمام السادسة مساء ويذاع عبر قناة SSC سبورت إكسترا 2.

ويستضيف أهلي جدة فريق الشرطة العراقي في نفس التوقيت ويذاع عبر قناة SSC سبورت إكسترا 1.

وأخيرا يستضيف الهلال السعودي فريق استقلال طهران في تمام الثامنة مساء.

ويذاع اللقاء عبر قناة SSC سبورت 1.

دوري المحترفين المصري

تقام خمس مباريات ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة دوري المحترفين المصري.

يحل المقاولون العرب ضيفا على بترول أسيوط، بينما الداخلية يستضيف أسوان.

ويستضيف سبورتنج فريق ديروط، ويحل بروكسي ضيفا على بلدية المحلة.

وتقام المباريات الأربعة في الثانية والنصف عصرا.

بينما تختتم مباريات اليوم بمواجهة بين الترسانة وراية في تمام الخامسة مساء.