نور الدين: سنفرع محادثات الفيديو في مباراة الزمالك والبنك الأهلي.. والحكم المخطئ سيعاقب

شدد إبراهيم نور الدين المدير الفني للجنة الحكام على وجود عقوبات كبيرة على الحكام الذين سيرتكبون الأخطاء خلال الموسم.

وقال نور الدين عبر قناة أون تايم سبورتس: "أريد أن أطمأن الرأي العام وجميع الأندية أن لجنة الحكام على مسافة واحدة من الجميع وأن من يخطئ سيحاسب بعد أن ترى اللجنة أنه أخطأ".

وواصل "لن نعلن عن عقوبات أي حكم طوال المواسم لأن هذه تعليمات الاتحاد الدولي ولكنكم ستشعرون بابتعاد حكام كانوا متواجدين في المستقبل".

وتابع "كان هناك حالات جدلية في مباراة الزمالك والبنك الأهلي واتحاد الكرة طلب من لجنة الحكام جلسة مع طاقم التحكيم وليس تحقيقا لأنهم لم يرتكبوا جرما".

وأضاف "هناك تسجيلات صوتية لتقنية الفيديو وسيتم تفريغها وإن كان هناك أي خطأ سيكون هناك حساب وهناك فارف بين الخطأ الفني والخطأ غير الفني وفي النهاية لا يوجد حكم يخطئ بشكل متعمد ومن يخطئ متعمدا سيحاسب حسابا عسيرا".

وشهدت مباراة الزمالك احتساب ركلتين جزاء للبنك الأهلي وركلة جزاء للزمالك.