رينار: علينا فعل كل شيء من أجل تأهل السعودية إلى كأس العالم 2026

شدد هيرفي رينار المدير الفني الجديد لـ منتخب السعودية على قدرة الفريق على التأهل لكأس العالم 2026.

ويستعد منتخب السعودية للمشاركة في تصفيات كأس العالم 2026 في شهر نوفمبر الجاري.

وقال رينار في تصريحات نقلتها صحيفة "الرياضية" السعودية: "غادرت قبل 18 شهرا، ومنذ مغادرتي وأنا أشاهد الدوري كل أسبوع، ولا أظن أنه توجد أسرار تخفى عني في الدوري".

وتابع "شاهدت الدوري في الموسم الماضي وأيضا الجاري والبطولات الآسيوية".

وأوضح "سبب متابعة الدوري أن المنافسة جاذبة وأيضا معظم اللاعبين الذين شاركوا مع المنتخب يلعبون في الأندية الجماهيرية".

وعن المنافسة على المشاركة في كأس العالم 2026 أجاب: "أؤمن أن السعودية بإمكانها التأهل إلى كأس العالم وإلا لن أبقى يومًا واحدًا هنا".

وأردف "أعرف اللاعبين وأدرك حجم موهبتهم، الوضع الحالي ليس جيدا ولكن ليس الأسوأ".

وواصل "لدينا 6 مباريات متبقية 4 منها خارج أرضنا، لذلك المهمة واضحة يتأهل أول مركزين إلى كأس العالم ومازال كل شيء متاحا".

وتابع "على اللاعبين تذكر ما فعلوه قبل بضعة أعوام وليس بالماضي البعيد، وعليهم أن يكونوا متفانين من أجل منتخبهم وأظن هذا التحدي رائع".

واستدرك "إذا تذكرنا التأهل إلى مونديال 2022 الكثير من اللاعبين كانوا جزءًا من هذه الذكرى، وأنا واثق من أنهم سيقاتلون لفعلها مجددا".

وواصل "رأيت أجواءً جماهيرية رائعة أمام اليابان، رسالتي لهم أن يستمروا بالروح، فهم يدفعون منتخب بلدهم إلى الأمام • يجب على الجميع أن يسيروا في ذات الاتجاه وأن نكون متحدين مثل الماضي وما فعلناه سابقا يمكننا فعله في المستقبل".

وأتم "علينا فعل كل شيء من أجل التأهل إلى كأس العالم 2026".

وتولى رينار قيادة السعودية منذ يوليو 2019 وحتى مارس 2023، وحققا معا الفوز التاريخي على الأرجنتين في كأس العالم 2022 في قطر

ويعود المدرب الفرنسي خلفا للإيطالي روبرتو الذي أقيل لتراجع النتائج في تصفيات كأس العالم 2026.

وبحسب صحيفة كوريري ديلا سيرا الإيطالية، فإن الاتحاد السعودي لكرة القدم دفع 50 مليون يورو لإنهاء تعاقده مع روبرتو مانشيني الممتد حتى 2027.

المدرب المتوج بلقب يورو 2020، قاد منتخب السعودية في 18 مباراة، حقق خلالهم 7 انتصارات و6 تعادلات وخسر 5 مباريات.

وتعادلت السعودية مع البحرين في الجولة الثالثة للتصفيات، بعدما خسرت في الجولة الماضية على يد اليابان بهدفين دون رد، وهذا التعادل رفع رصيد المنتخب السعودي إلى 5 نقاط في المركز الثالث، بفارق 5 نقاط عن منتخب اليابان المتصدر.

المرحلة الثالثة في تصفيات آسيا تتكون من 3 مجموعات، في كل مجموعة 6 فرق، ليتأهل أول وثاني كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم، فيما تخوض الفرق أصحاب المركزين الثالث والرابع ملحق جديد.