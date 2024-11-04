ممثل العربي القطري: الزمالك رفض فكرة ضم عمر السومة ضمن صفقة زيزو

الإثنين، 04 نوفمبر 2024 - 00:07

كتب : FilGoal

زيزو

كشف عمر ناجي وكيل اللاعبين عن كواليس فشل المفاوضات بين نادي العربي القطري والزمالك بشأن أحمد سيد "زيزو" في الصيف الماضي.

وقال ناجي عبر قناة إم بي سي مصر 2: "نادي العربي القطري فوضني للتفاوض مع الزمالك بشأن العرض المقدم لضم زيزو في الصيف، وطلبات النادي الأبيض المالية كانت كبيرة بشكل مبالغ فيه".

وأضاف "لا يوجد ناد سيدفع 8 ملايين دولار للتعاقد مع زيزو وهو يستطيع ضمه مجانا بعد أقل من سنة".

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وأكمل "العربي أرسل أول عرض للزمالك وقبول بالرفض ثم أرسل عرضا ثانيا بقيمة أكبر وأيضا تم رفضه، وعندما شعر النادي أن الأمر سيتأخر اتجه للتعاقد مع محترف آخر وأتم الصفقة في 3 أيام وقبل انطلاق الموسم الجديد".

وأتم تصريحاته "تم طرح فكرة إدخال عمر السومة ضمن صفقة انتقال زيزو لنادي العربي والمهاجم السوري رحب بالأمر لكن الزمالك رفض بيع زيزو".

وخلال الانتقالات الماضية تقدم نادي نيوم السعودي بعرض رسمي لضم زيزو، وكذلك العربي القطري، ولكن الزمالك رفض ترك لاعبه.

وينتهي تعاقد زيزو مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التفاوض والتوقيع لأي ناد في يناير المقبل بشكل مجاني.

أحمد سيد زيزو الزمالك العربي القطري
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