وكيله: أندية أوروبية تسعى لضم حسام عبد المجيد في يناير

كشف عمر ناجي وكيل أعمال حسام عبد المجيد مدافع الزمالك عن تلقيه لعدة عروض احتراف أوروبية في فترة الانتقالات الصيفية الماضية وبعد مشاركته في أولمبياد باريس.

وقال عمر ناجي عبر قناة إم بي سي مصر 2: "حسام عبد المجيد يعمل على تطوير مستواه منذ سنوات ويعمل مع شركة تحليل أداء متخصصة ساهمت في تطوير مستواه البدني والسرعة والآن الجمهور لاحظ تطور مستواه بشكل كبير في الفترة الماضية".

وأضاف "بعض الأندية من بلجيكا والبرتغال كانت تريد حسام عبد المجيد وقت أولمبياد باريس لكن الأمر توقف، وعاد الآن مرة أخرى قبل فترة انتقالات يناير".

وأتم تصريحاته "عقد حسام عبد المجيد مع الزمالك قرابة 2 مليون جنيه وننتظر أن يتم تعديل تعاقده من قبل الإدارة بما يناسب قيمته".

وتم تصعيد حسام عبد المجيد للفريق الأول في الزمالك عام 2019.

ومع الزمالك بشكل عام لعب عبد المجيد 94 مباراة سجل خلالها 7 أهداف.