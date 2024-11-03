بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يخسر من مارسيليا ويواصل النتائج السلبية

الأحد، 03 نوفمبر 2024 - 23:57

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - نانت - مارسيليا

تعرض نانت للخسارة على أرضه ووسط جماهيره أمام مارسيليا بنتيجة 2-1 في الجولة العاشرة من الدوري الفرنسي.

قبل المباراة كرّم النادي الكناري مجموعة من أساطيره في ملعبه لابوجوار.

وبدأ مصطفى محمد في اللقاء أساسيا للمباراة الثانية على التوالي هذا الموسم.

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وتقدم مارسيليا بهدف أول سجله نايل موباي بعد عرضية متقنة من جوناثان رو في الدقيقة 24.

وبعد 5 دقائق كاد مصطفى محمد أن يسجل هدفا لكن بالخطأ في مرماه وارتطمت كرته بالعارضة.

وفي الدقيقة 39 سجل تينو كاديوير هدف التعادل بعدما حوّل عرضية كوكو من لمسة واحدة في الشباك.

شوط أول انتهى بالتعادل الإيجابي.

وحظي مصطفى محمد بفرصة ثمينة في الدقيقة 52 إذ انفرد من بعد منتصف الملعب لكن دفاع مارسيليا عاد وتدخل في الوقت المناسب خلال تسديدته.

ورد ماسون جرينوود بهدف التقدم لمارسيليا في الدقيقة 61 بتسديدة أرضية قوية من خارج منطقة الجزاء.

ومنع خيرنيمو رولي فرصة لمصطفى محمد محمد في الدقيقة 64.

وفي الدقيقة 68 ضغط تينو كاديور على جيوفري كوندوجوبيا وقطع الكرة وانفرد لكنه سدد برعونة كرة أعلى العارضة.

ويعد دقيقة خرج مصطفى محمد وعوضه ماتياس ألبين.

مصطفى خلال 68 دقيقة، سدد 4 مرات وأكمل مراوغتين صحيحتين بنسبة 100%.

لمس الكرة 31 مرة وأرسل 10 تمريرات صحيحة من أصل 15.

فاز بصراع هوائي وحيد من 2، وانتصر في 3 التحامات ثنائية من أصل 7، لكنه فقد الاستحواذ في 10 مناسبات.

وفي الدقيقة 83 مرت تسديدة أدريان رابيو بجوار القائم لتنتهي المباراة بفوز مارسيليا.

ورفع فريق الجنوب الفرنسي رصيده لـ 20 نقطة بفارق 6 نقاط عن باريس سان جيرمان المتصدر.

فيما ظل نانت دون فوز للمباراة السادسة على التوالي وتراجع للمركز الـ 14 برصيد 10 نقاط.

مارسيليا نانت مصطفى محمد
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