أنقذته تقنية الفيديو.. إنتر يفوز على فينيسيا ويستغل تعثر نابولي ليقترب من الصدارة

فاز إنتر ميلان على فينيسيا بهدف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب جيوسيبي مياتزا في الجولة 11 من الدوري الإيطالي.

الفوز رفع رصيد إنتر للنقطة 24 في المركز الثاني بفارق نقطة عن نابولي المتصدر، بينما توقف رصيد فينيسيا عند النقطة الثامنة في المركز 18 المؤدي للهبوط.

واستغل إنتر خسارة نابولي الذي هزم من أتالانتا عصر اليوم الأحد.

فينيسيا صمد طوال الشوط الأول وتمكن لاعبيه من الحفاظ على نظافة شباكهم.

وفي الدقيقة 53 تقدم هينريك ميختاريان لإنتر ولكن الهدف ألغي بسبب وجود حالة تسلل.

وتقدم لاوتارو مارتينيز لإنتر أخيرا في الدقيقة 65 برأسية بعد عرضية من فيديريكو ديماركو.

وتعادل فينيسيا عن طريق مارين سفيركو في الدقيقة 97 ولكن الهدف ألغي بعد العودة لتقنية الفيديو.

وسيلعب إنتر مباراته المقبلة في الدوري ضد نابولي يوم الأحد المقبل 1 نوفمبر في مواجهة ستحدد متصدر جدول الترتيب.