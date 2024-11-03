أنقذته تقنية الفيديو.. إنتر يفوز على فينيسيا ويستغل تعثر نابولي ليقترب من الصدارة

الأحد، 03 نوفمبر 2024 - 23:52

كتب : FilGoal

لاوتارو مارتينيز - إنتر ضد فينيسيا

فاز إنتر ميلان على فينيسيا بهدف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب جيوسيبي مياتزا في الجولة 11 من الدوري الإيطالي.

الفوز رفع رصيد إنتر للنقطة 24 في المركز الثاني بفارق نقطة عن نابولي المتصدر، بينما توقف رصيد فينيسيا عند النقطة الثامنة في المركز 18 المؤدي للهبوط.

واستغل إنتر خسارة نابولي الذي هزم من أتالانتا عصر اليوم الأحد.

أخبار متعلقة:
وكيل كوكا: كولر رفض رحيله في الصيف.. وهذه إمكانية انتقاله لـ الزمالك في مباراته الأولى كأساسي بالدوري.. عمر فايد يشارك في تعادل بيرشوت مع جينت ماريسكا: من الصعب التعادل بعد التأخر في أولد ترافورد مورينيو: نحن نواجه النظام بالكامل.. وجماهير فنربخشة قالوا لي نصف الحقيقة فقط

فينيسيا صمد طوال الشوط الأول وتمكن لاعبيه من الحفاظ على نظافة شباكهم.

وفي الدقيقة 53 تقدم هينريك ميختاريان لإنتر ولكن الهدف ألغي بسبب وجود حالة تسلل.

وتقدم لاوتارو مارتينيز لإنتر أخيرا في الدقيقة 65 برأسية بعد عرضية من فيديريكو ديماركو.

وتعادل فينيسيا عن طريق مارين سفيركو في الدقيقة 97 ولكن الهدف ألغي بعد العودة لتقنية الفيديو.

وسيلعب إنتر مباراته المقبلة في الدوري ضد نابولي يوم الأحد المقبل 1 نوفمبر في مواجهة ستحدد متصدر جدول الترتيب.

إنتر فينيسيا الدوري الإيطالي
نرشح لكم
بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يخسر من مارسيليا ويواصل النتائج السلبية في مباراته الأولى كأساسي بالدوري.. عمر فايد يشارك في تعادل بيرشوت مع جينت ماريسكا: من الصعب التعادل بعد التأخر في أولد ترافورد مورينيو: نحن نواجه النظام بالكامل.. وجماهير فنربخشة قالوا لي نصف الحقيقة فقط فان نيستلروي: أشعر بخيبة أمل أننا لم نفز على تشيلسي تشكيل نانت – مصطفى يقود الهجوم ضد مارسيليا قرعة كأس ألمانيا - فرانكفورت يواجه لايبزج.. وقمة بين بايرن ميونيخ وليفركوزن البداية الأسوأ منذ 38 سنة.. مانشستر يونايتد يتعادل مع تشيلسي
أخر الأخبار
نور الدين: سنفرع محادثات الفيديو في مباراة الزمالك والبنك الأهلي.. والحكم المخطئ سيعاقب 4 ساعة | الدوري المصري
رينار: علينا فعل كل شيء من أجل تأهل السعودية إلى كأس العالم 2026 4 ساعة | سعودي في الجول
ممثل العربي القطري: الزمالك رفض فكرة ضم عمر السومة ضمن صفقة زيزو 5 ساعة | الدوري المصري
وكيله: أندية أوروبية تسعى لضم حسام عبد المجيد في يناير 5 ساعة | الدوري المصري
بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يخسر من مارسيليا ويواصل النتائج السلبية 5 ساعة | المحترفون
أنقذته تقنية الفيديو.. إنتر يفوز على فينيسيا ويستغل تعثر نابولي ليقترب من الصدارة 5 ساعة | الكرة الأوروبية
وكيل كوكا: كولر رفض رحيله في الصيف.. وهذه إمكانية انتقاله لـ الزمالك 5 ساعة | الدوري المصري
في مباراته الأولى كأساسي بالدوري.. عمر فايد يشارك في تعادل بيرشوت مع جينت 6 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نهاية حفل الكرة الذهبية - رودري أفضل لاعب في العالم.. وكامل الترتيب والجوائز 2 في الجول يكشف موقف الزمالك بعد الحكم بحبس الثلاثي 3 مرموش يكشف سر احتفاله بالقناع 4 دائرة قضاء أبوظبي تفند حيثيات الحكم على ثلاثي الزمالك