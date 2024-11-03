وكيل كوكا: كولر رفض رحيله في الصيف.. وهذه إمكانية انتقاله لـ الزمالك

الأحد، 03 نوفمبر 2024 - 23:47

كتب : FilGoal

أحمد نبيل كوكا - الأهلي

كشف عمر ناجي وكيل أعمال أحمد نبيل "كوكا" لاعب الأهلي عن تلقي اللاعب لعدة عروض احتراف أوروبية بعد المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية في باريس.

وقال ناجي عبر قناة إم بي سي مصر 2: "كان هناك عرضا مبدئيا لاحتراف كوكا بعد أولمبياد باريس على سبيل الإعارة ثم يتحول لشراء، ولكن الأهلي أغلق الباب أمام رحيله من اليوم الأول بسبب رغبة كولر في استمراره مع الفريق".

وأضاف "كولر أخبر إدارة الأهلي ألا يتحدث معه من جديد في أمر رحيل كوكا لأنه يعتبره من أهم اللاعبين لديه والموسم به الكثير من البطولات ويحتاج لجهوده مع الفريق".

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وأكمل "النادي الأوروبي الذي كان يرغب في ضم كوكا لم يقف وأرسل عرضا جديدا قبل نهاية الانتقالات في أوروبا لكنه أيضا قوبل بالرفض من الأهلي".

وأوضح "عقدنا جلسة مع إدارة الأهلي في شهر مايو الماضي مع خالد بيبو مدير الكرة السابق وأمير توفيق وأبلغناهم بطلباتنا للتجديد ولكن عرض الأهلي كان بعيدا عنها بشكل كبير، وحتى الآن لم يرد علينا الأهلي".

وشرح "الفترة الماضية كانت مزدحمة بالمنافسات والبطولات وتلاحم المواسم ولذلك لم تتح فرصة للتفاوض على تجديد تعاقد كوكا مع الأهلي، ولكن أعتقد أن الأمر سيتم قريبا واللاعب سيجدد تعاقده".

وأتم تصريحاته بالرد على سؤال احتمال انتقال كوكا للزمالك قائلا: "مستحيل.. الأهلي بالنسبة لكوكا هو كل شيء ويريد استكمال مسيرته مع الفريق ولكن هدفه الأول هو الاحتراف مع فريق يستطيع المشاركة معه ويتطور من خلاله ومع مدرب مؤمن بقدراته".

وتم تصعيد كوكا للفريق الأول مع الأهلي في عام 2021.

ومع الأهلي لعب كوكا 64 مباراة سجل خلالها هدفا وقدم 3 تمريرات حاسمة.

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