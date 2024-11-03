في مباراته الأولى كأساسي بالدوري.. عمر فايد يشارك في تعادل بيرشوت مع جينت

تعادل بيرشوت مع جينت بدون أهداف في مباراة أقيمت على ملعب الأول بالجولة 13 من الدوري البلجيكي.

عمر فايد النادي : جيرمينال بيرشوت جيرمينال بيرشوت

وشارك فايد كأساسي لأول مرة مع فريقه بالدوري البلجيكي منذ بداية الموسم والثانية في جميع البطولات.

وارتفع رصيد بيرشوت للنقطة السادسة في المركز الأخير بجدول الترتيب.

وأسهم فايد في خروج فريقه بشباك نظيفة في المباراة.

ولعب فايد 90 دقيقة خلال المباراة واستعاد الكرة 7 مرات وأبعدها 4 مرات.

وحصل صاحب الـ 21 عاما على بطاقة صفراء في الدقيقة 89.

ويقضي فايد الموسم الحالي معارا من صفوف فنربخشة التركي.

وسيلعب بيرشوت مباراته المقبلة ضد كلوب بروج البلجيكي يوم الأحد 10 نوفمبر الجاري.