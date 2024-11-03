في مباراته الأولى كأساسي بالدوري.. عمر فايد يشارك في تعادل بيرشوت مع جينت

الأحد، 03 نوفمبر 2024 - 22:51

كتب : FilGoal

عمر فايد - بيرشوت البلجيكي

تعادل بيرشوت مع جينت بدون أهداف في مباراة أقيمت على ملعب الأول بالجولة 13 من الدوري البلجيكي.

عمر فايد

النادي : جيرمينال بيرشوت

جيرمينال بيرشوت

وشارك فايد كأساسي لأول مرة مع فريقه بالدوري البلجيكي منذ بداية الموسم والثانية في جميع البطولات.

وارتفع رصيد بيرشوت للنقطة السادسة في المركز الأخير بجدول الترتيب.

أخبار متعلقة:
بهدفي الصحفي.. عمر فايد يساهم في فوز بيرشوت الأول في الموسم أمام أندرلخت بيرشوت البلجيكي يعلن انتهاء أزمة عمر فايد تقرير تركي: عمر فايد لم يحصل على تصريح العمل للمشاركة مع بيرشوت كما انفرد في الجول - عمر فايد إلى بيرشوت البلجيكي معارا من فنربخشة

وأسهم فايد في خروج فريقه بشباك نظيفة في المباراة.

ولعب فايد 90 دقيقة خلال المباراة واستعاد الكرة 7 مرات وأبعدها 4 مرات.

وحصل صاحب الـ 21 عاما على بطاقة صفراء في الدقيقة 89.

ويقضي فايد الموسم الحالي معارا من صفوف فنربخشة التركي.

وسيلعب بيرشوت مباراته المقبلة ضد كلوب بروج البلجيكي يوم الأحد 10 نوفمبر الجاري.

عمر فايد بيرشوت الدوري البلجيكي
نرشح لكم
بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يخسر من مارسيليا ويواصل النتائج السلبية أنقذته تقنية الفيديو.. إنتر يفوز على فينيسيا ويستغل تعثر نابولي ليقترب من الصدارة ماريسكا: من الصعب التعادل بعد التأخر في أولد ترافورد مورينيو: نحن نواجه النظام بالكامل.. وجماهير فنربخشة قالوا لي نصف الحقيقة فقط فان نيستلروي: أشعر بخيبة أمل أننا لم نفز على تشيلسي تشكيل نانت – مصطفى يقود الهجوم ضد مارسيليا قرعة كأس ألمانيا - فرانكفورت يواجه لايبزج.. وقمة بين بايرن ميونيخ وليفركوزن البداية الأسوأ منذ 38 سنة.. مانشستر يونايتد يتعادل مع تشيلسي
أخر الأخبار
ممثل العربي القطري: الزمالك رفض فكرة ضم عمر السومة ضمن صفقة زيزو 9 دقيقة | الدوري المصري
وكيله: أندية أوروبية تسعى لضم حسام عبد المجيد في يناير 17 دقيقة | الدوري المصري
بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يخسر من مارسيليا ويواصل النتائج السلبية 20 دقيقة | المحترفون
أنقذته تقنية الفيديو.. إنتر يفوز على فينيسيا ويستغل تعثر نابولي ليقترب من الصدارة 24 دقيقة | الكرة الأوروبية
وكيل كوكا: كولر رفض رحيله في الصيف.. وهذه إمكانية انتقاله لـ الزمالك 29 دقيقة | الدوري المصري
في مباراته الأولى كأساسي بالدوري.. عمر فايد يشارك في تعادل بيرشوت مع جينت ساعة | الكرة الأوروبية
ماريسكا: من الصعب التعادل بعد التأخر في أولد ترافورد ساعة | الدوري الإنجليزي
مورينيو: نحن نواجه النظام بالكامل.. وجماهير فنربخشة قالوا لي نصف الحقيقة فقط ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نهاية حفل الكرة الذهبية - رودري أفضل لاعب في العالم.. وكامل الترتيب والجوائز 2 في الجول يكشف موقف الزمالك بعد الحكم بحبس الثلاثي 3 مرموش يكشف سر احتفاله بالقناع 4 دائرة قضاء أبوظبي تفند حيثيات الحكم على ثلاثي الزمالك