مورينيو: نحن نواجه النظام بالكامل.. وجماهير فنربخشة قالوا لي نصف الحقيقة فقط

الأحد، 03 نوفمبر 2024 - 22:21

كتب : FilGoal

جوزيه مورينيو

أعرب جوزيه مورينيو مدرب فنربخشة عن غضبه على حكم مباراة فريقه ضد طرابزون سبور.

وحقق فنربخشة فوزا مثيرا على طرابزون بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة شهدت إثارة جدل تحكيمية باحتساب ركلتي جزاء لفنربخشة.

وسجل سفيان أمرابط هدف فوز فنربخشة في الدقيقة 102 من عمر المباراة.

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وقال مورينيو للصحفيين عقب المباراة: "لا نريد أن نرى الحكم أتيلا كاراوجلان في مبارياتنا مرة، نحن نحارب النظام بالكامل ولا نريد أن نرى ذلك الحكم كحكم فيديو أو ساحة في مبارياتنا، كان هناك حكم شاب في الساحة ولكن كاراجولان كان خلفه وأهم رجل في المباراة كان خفيا، أنا أتحدث بالنيابة عن جميع جماهير فنربخشة، نحن لا نريده لا نريد ذلك الحكم ولا نريد وجوده خاصة كحكم فيديو".

وتابع "لقد أخبروني بشيء ولم أصدقه ولكن الأمور كانت أسوأ، هذا صعب جدا، نحن نلعب ضد منافسين جيدين ولكننا أيضا نلعب ضد النظام وضد تقنية الفيديو ولهذا احتفلنا بتلك الطريقة، نلعب ضد ناس أقوياء جدا ولكننا لا نستسلم".

وواصل "أنا غاضب من جماهير فنربخشة الذين أحضروني هنا، لقد أخبروني بنصف ما يحدث فقط وإذا أخبروني بالحقيقة كاملة لم أكن سأقود الفريق، أخبروني ببعض الأشياء ولم أصدقها ولكن الأمور كانت أسوا مما أخبروني به، ألم تستحق لعبة برايت بطاقة حمراء؟ ألم يراها؟ الحكم لم يحتسبها هل كان يشرب القهوة؟ لكنه كان بانتظار احتساب ركلتي جزاء لهم".

واحتل مورينيو بشكل جنوني بعد هدف فوز فريقه باللحظات الأخيرة.

وارتفع رصيد فنربخشة للنقطة 23 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري التركي بفارق 5 نقاط عن جالاتاسراي صاحب الصدارة.

فنربخشة جوزيه مورينيو
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