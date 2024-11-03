انتهت الدوري الفرنسي - نانت (1)-(2) مارسيليا.. خسارة الكناري

الأحد، 03 نوفمبر 2024 - 21:49

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - نانت - نيس

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة نانت ومارسيليا في الدوري الفرنسي.

ويلعب نانت ضد مارسيليا في الجولة العاشرة من الدوري الفرنسي.

ويشارك مصطفى بشكل أساسي في تشكيل فريقه نانت خلال المباراة.

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انتهت

ق 69: خروج مصطفى محمد وتعويضه بألبين

ق 68: كاديور يخطف الكرة من كوندوجبيا وعوضه وينفرد ويسدد برعونة كرة أعلى الشباك؟

ق 61: جوووول جرينود يسجل هدف التقدم لمارسيليا بتسديدة أرضية قوية من خارج منطقة الجزاء على يمين لافون.

ق 52: مصطفى محمد ينفرد من منتصف الملعب لكن الدفاع يتدخل على حدود منطقة الجزاء ويمنع تسديدته

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 39: جووووول كاديور يسجل الأول لنانت والتعادل بعد عرضية من لمسة واحدة.

ق 29: مصطفى محمد كاد أن يسجل في مرماه برأسية ارتطمت بالعارضة.

ق 23: جوووووول غرضية جوناثان رو يحولها نايل موباي في الشباك.

بداية اللقاء

نانت مارسيليا الدوري الفرنسي مصطفى محمد
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