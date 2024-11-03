"تفاجأت باستغناء النادي عني بدون علمي".. علي ياسر يعلن رحيله عن الزمالك

الأحد، 03 نوفمبر 2024 - 21:46

كتب : FilGoal

علي ياسر

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