تشكيل نانت – مصطفى يقود الهجوم ضد مارسيليا

يقود مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر هجوم فريقه نانت ضد مارسيليا في الدوري الفرنسي.

ويلعب نانت ضد مارسيليا في الجولة العاشرة من الدوري الفرنسي.

ويشارك مصطفى بشكل أساسي في تشكيل فريقه نانت خلال المباراة.

وجاء تشكيل نانت كالآتي:

المرمى: ألبان لافون

الدفاع: ماركوس كوكو – نيكولا بالواه - جان شارل كاستيليتو – نيكولاس كوزا

الوسط: بيدرو شيريفيا – دوجلاس أوجستو – سوربا توماس

الهجوم: موسيس سيمون – مصطفى محمد – تينو كادويري

على الجانب الآخر يشهد تشكيل مارسيليا العديد من النجوم السابقين في عدة فرق أوروبية مثل جوفري كوندوجبيا وإيميل بيير هويبيرج وأدريان رابيو وماسون جرينوود ونيل موباي.

ويحتل نانت المركز الـ14 بجدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 10 نقاط.

بينما يأتي مارسيليا في المركز الرابع برصيد 17 نقطة.

ولعب مصطفى محمد مع نانت في الدوري الفرنسي هذا الموسم 8 مباريات سجل خلالها هدفا.