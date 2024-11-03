قرعة كأس ألمانيا - فرانكفورت يواجه لايبزج.. وقمة بين بايرن ميونيخ وليفركوزن
الأحد، 03 نوفمبر 2024 - 21:14
كتب : FilGoal
أجريت اليوم قرعة دور الـ 16 من كأس ألمانيا لموسم 2024/2025.
وأسفرت القرعة عن مواجهة آينتراخت فرانكفورت الذي يلعب بصفوفه عمر مرموش ضد لايبزج ثاني الدوري الألماني.
بينما يلتقي بايرن ميونيخ مع باير ليفركوزن حامل اللقب.
وجاءت القرعة بالكامل كالتالي:
أرمينيا بيليفيلد × فرايبورج.
بايرن ميونيخ × باير ليفركوزن.
فيردر بريمين – دارمشتات.
لايبزج × آينتراخت فرانكفورت.
كارلسروهر × أوجسبورج.
جاهن ريهينسبرج × شتوتجارت.
كولن × هيرتا برلين.
فولفسبورج × هوفنهايم.
وتقام المباريات في يومي 3 و4 ديسمبر المقبل.
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