قرعة كأس ألمانيا - فرانكفورت يواجه لايبزج.. وقمة بين بايرن ميونيخ وليفركوزن

الأحد، 03 نوفمبر 2024 - 21:14

كتب : FilGoal

عمر مرموش - فرانكفورت ضد بوخوم

أجريت اليوم قرعة دور الـ 16 من كأس ألمانيا لموسم 2024/2025.

وأسفرت القرعة عن مواجهة آينتراخت فرانكفورت الذي يلعب بصفوفه عمر مرموش ضد لايبزج ثاني الدوري الألماني.

بينما يلتقي بايرن ميونيخ مع باير ليفركوزن حامل اللقب.

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وجاءت القرعة بالكامل كالتالي:

أرمينيا بيليفيلد × فرايبورج.

بايرن ميونيخ × باير ليفركوزن.

فيردر بريمين – دارمشتات.

لايبزج × آينتراخت فرانكفورت.

كارلسروهر × أوجسبورج.

جاهن ريهينسبرج × شتوتجارت.

كولن × هيرتا برلين.

فولفسبورج × هوفنهايم.

وتقام المباريات في يومي 3 و4 ديسمبر المقبل.

كأس ألمانيا إينتراخت فرانكفورت
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