مران الأهلي - محاضرة فنية مطولة واستشفاء الأساسيين

الأحد، 03 نوفمبر 2024 - 20:59

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - سيراميكا كليوباترا

أدى الأهلي تدريباته اليوم الأحد على ملعب مختار التتش في مقر النادي في الجزيرة، وذلك استعدادا لمواجهة زد في الدوري.

ويلعب الأهلي ضد زد في الجولة الثانية من الدوري يوم الخميس المقبل على استاد المقاولون العرب.

وعقد الجهاز الفني محاضرة مطولة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث في ‏كافة الجوانب الفنية والخططية.‏

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عقب المحاضرة خاض مجموعة اللاعبين الذين شاركوا أمس السبت في مباراة سيراميكا ‏كليوباترا تدريبات استشفائية للتخلص من الإجهاد العضلي.

فيما أدى باقي اللاعبين ‏فقرات المران كاملة والتي اشتملت على جزء بدني وتدريبات الكرة.‏

وقاد ميشيل يانكون مدرب الحراس تدريبات الثلاثي مصطفى شوبير وحمزة علاء ‏ومصطفى مخلوف.‏

كان الأهلي قد افتتح مشواره في منافسات بطولة الدوري الممتاز موسم 2024-2025 ‏بالفوز على سيراميكا كليوباترا بخمسة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت أمس ‏على ستاد السلام.‏

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