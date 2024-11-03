فليك: ما حدث ضد إسبانيول لن يكون مقبولا في المباراة المقبلة

الأحد، 03 نوفمبر 2024 - 20:47

كتب : FilGoal

هانز فليك - برشلونة

يرى هانسي فليك مدرب برشلونة أن فريقه قد فقط تركيزه بالشوط الثاني من مواجهة إسبانيول.

وفاز برشلونة على إسبانيول بثلاثة أهداف مقابل هدف على ملعب مونتجويك في الجولة 12 من الدوري الإسباني.

وقال فليك خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "الدربي دائما ما يكون صعبا، لقد ظهرنا بشكل جيد في الشوط الأول ولكن بشكل عام لم نلعب كما اعتدنا وفقدنا العديد من الكرات وعوقبنا على ذلك في الشوط الثاني".

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وواصل "بالنسبة لليوم أتفهم أننا فقدنا بعض من تركيزنا ولكننا نحتاج إلى المزيد من القوة يوم الأربعاء".

وتابع "أهم شيء في الفوز هو أن بإمكاني تسليط الضوء على تركيز اللاعبين في الشوط الأول، العديد من اللاعبين صغار في السن ولذلك ربما يقل المستوى في الشوط الثاني".

وأضاف "لدينا مشكلة حميدة، سنلعب ب 6 لاعبين في وسط الملعب، أنا أمزح، سعيد بتوافر جميع اللاعبين ولكن علينا أن نكون حذرين مع جافي العائد من الإصابة مثله مثل فيرمين لوبيز وفرينكي دي يونج وأولمو".

وأردف "أرى أن التركيز في الشوط الثاني كان أقل وكنت أريد إجراء بعض التغييرات وركزت على وسط الملعب وثلاثي الهجوم لم يكن بيومه وأكرر هذا الأمر كان مقبولا اليوم لكنه لن يكون كذلك يوم الأربعاء".

وأتم "في كرة القدم الحديثة تحتاج إلى لاعبين جريئين وحارس المرمى هو المفتاح ونحن سعداء بإينياكي بينيا".

برشلونة إسبانيول هانسي فليك
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