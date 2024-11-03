طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة ناصر ماهر.. وموقفه أمام سموحة

الأحد، 03 نوفمبر 2024 - 20:45

كتب : إبراهيم رمضان

إصابة ناصر ماهر - الزمالك - البنك الأهلي

أعلن محمد أسامة طبيب الزمالك تفاصيل إصابة ناصر ماهر لاعب وسط الفريق.

وتعرض ناصر ماهر للإصابة في الدقيقة 63 أمام البنك الأهلي في الجولة الأولى من الدوري المصري.

وقال طبيب الأبيض عبر المركز الإعلامي للنادي: "إصابة ناصر ماهر بإجهاد في العضلة الضامة تعرض لها خلال لقاء البنك الأهلي".

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وأضاف "لاعب الوسط سيكون جاهزاً من الناحية الطبية للمشاركة مع الفريق خلال مباراة سموحة المقبلة".

ويستعد الزمالك للقاء سموحة، المقرر له يوم الجمعة المقبل باستاد برج العرب في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

هدف الفوز جاء في الدقيقة 90+8 عن طريق عبد الله السعيد الذي سجل في الموسم رقم 19 له في الدوري المصري منذ بدايته مشاركته.

ويحتاج السعيد فقط للتسجيل في الموسم المقبل لمعادلة الرقم القياسي المسجل باسم حسام حسن الذي هز الشباك في 20 موسما مختلفا من عمر المسابقة.

كما وصل للهدف رقم 130 في مسيرته بالدوري معززا من رقمه القياسي المركز الثالث بترتيب هدافي الدوري تاريخيا.

وللموسم الثاني على التوالي يتم احتساب 3 ركلات جزاء في مباراة واحدة بعدما حدثت الموسم الماضي في مباراة البنك الأهلي ضد المصري والتي انتهت بنتيجة 5-2 للبنك.

وشهد اللقاء احتساب ركلتي جزاء للبنك الأهلي سجلهما محمد هلال، وركلة جزاء أودعها السعيد محرزا الفوز.

3 أهداف تساوي 3 نقاط للأبيض حجز بها المركز الثالث بفارق الأهداف عن سموحة والمصري، فيما بدأ البنك الأهلي وفي رصيده 0 من النقاط.

ويستعد الزمالك لأن يحل ضيفا على سموحة في الجولة المقبلة بينما يستضيف البنك الأهلي ضيفه فاركو.

الزمالك سموحة ناصر ماهر الدوري المصري
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