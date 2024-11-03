طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة ياسر إبراهيم

كشف أحمد جاب الله طبيب الأهلي تفاصيل إصابة ياسر إبراهيم.

وغاب المدافع الدولي عن مباراة الفريق الأولى في الدوري المصري ضد سيراميكا كليوباترا.

وقبال جاب الله عبر موقع الأهلي: "ياسر إبراهيم يعاني من شد في عضلات البطن السفلية".

وأضاف "سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي ‏لتجهيزه للعودة إلى المشاركة مع الفريق".

صاحب الـ 31 عاما خاض 6 مباريات الموسم الجاري مع الأهلي كأساسي، وتوج بلقبي السوبر المصري وكأس إفريقيا وآسيا والمحيط الهادي ضمن كأس إنتركونتيننتال.

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ويستعد الأهلي لمواجهة زد في الجولة الثانية من الدوري المصري يوم الخميس المقبل.

وحصد الأهلي أول 3 نقاط له في حملة الدفاع عن لقب الدوري المصري الذي يحمله من الموسم الماضي.

خماسية الأهلي سجلها حسين الشحات هدفين، ووسام أبو علي هدفين، وهدف من طاهر محمد.

بينما سجل ثنائية سيراميكا كليوباترا أحمد بلحاج وأحمد قندوسي.