كأس إنتركونتيننتال - عضو اللجنة المنظمة: ضحكنا أثناء متابعة الأخبار.. والبطولة رسمية تابعة لـ فيفا

سخر علي الزين عضو اللجنة المنظمة لـ كأس إنتركونتيننتال من البعض الذي يشير إلى أن البطولة ليست رسمية.

وفاز الأهلي بلقب كأس إفريقيا وأسيا والمحيط الهادي في النسخة الأولى من كأس إنتركونتيننتال بعد الفوز على العين الإماراتي بنتيجة 3-0 في استاد القاهرة.

وأدعى البعض أن فوز الأهلي بلقب كأس إفريقيا وأسيا والمحيط الهادي ليس لقبا معتمدا من فيفا.

وقال الزين عبر قناة الأهلي: "ضحكنا أثناء متابعة الأخبار، وهناك من يعيش في كوكب آخر، كأس إنتركونتيننتال بطولة أعلن عنها فيفا وأصدر جدولها عبر موقعه".

وأضاف "جياني إنفانتينو رئيس فيفا أعلن أسماء الفرق المشاركة ونظامها الجديد سابقا".

وأكمل "وبسبب إقامة نظام جديد لكأس العالم للأندية بمشاركة 32 فريقا، فتم استحداث النظام الجديد بألقاب متعددة، كل مباراة لها لقب وكأس وجائزة مالية، حتى المباراة النهائية".

وأردف "كأس إنتركونتيننتال بطولة رسمية، وتندرج ضمن بطولات فيفا، والأهلي شارك بجدارة وحقق لقبا رسميا جدا، وسينضم لخزائنه".

وأتم "كل من شكك في البطولة يحتاج لإعادة النظر بمعلوماته الرياضية".

وفاز الأهلي على العين الإماراتي بثلاثية دون رد، في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي، ليلتقي في نصف النهائي مع الفائز من باتشوكا المكسيكي وبطل أمريكا الجنوبية.

وحصل الأهلي على كأس بطولة أبطال القارات الثلاث آسيا وإفريقيا والمحيط الهادئ.

ثلاثية فوز الأهلي على العين سجلها كل من وسام أبو علي وإمام عاشور ومحمد مجدي "أفشة".

وتقام مباراة نصف النهائي يوم 14 ديسمبر المقبل في الدوحة عاصمة قطر.