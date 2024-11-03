النني يحصل على رخصة التدريب A من الاتحاد الأوروبي

الأحد، 03 نوفمبر 2024 - 20:00

كتب : FilGoal

محمد النني

أعلن محمد النني لاعب الجزيرة الإماراتي حصوله على رخصة التدريب A من الاتحاد الأوروبي.

محمد النني

النادي : الجزيرة

A هي ثاني أعلى رخصة تدريبية يستطيع المدرب الحصول عليها خلف PRO وهي الأعلى.

وكتب النني عبر حسابه على فيسبوك: "فخور بحصولي على رخصة UEFA A، وممتن لفرصة تطوير مهاراتي كمدرب ومتشوق لرحلتي المقبلة ولقدرتي على النمو وصنع تأثير إيجابي في عالم كرة القدم".

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وأصبح النني ثاني مصري يحصل على تلك الرخصة بعد أحمد مجدي المدرب المساعد لنادي الزمالك والذي حصل عليها بالأسبوع الماضي.

وانضم النني إلى الجزيرة الإماراتي في بداية الموسم الحالي بعد نهاية تعاقده مع أرسنال.

وشارك النني مع الجزيرة حتى الآن في 8 مباريات وخلالهم سجل هدفا وصنع آخر.

صاحب الـ 32 عاما كان قد أنشأ أكاديميته الخاصة لكرة القدم في لندن.

محمد النني
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