المصيدة لا تزال فعالة.. برشلونة يحسم الدربي بثلاثية

واصل برشلونة نتائجه الرائعة وحقق الفوز على إسبانيول بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب مونتجويك بالجولة 12 من الدوري الإسباني.

وارتفع رصيد برشلونة للنقطة 33 في صدارة جدول الترتيب بفارق 9 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني والذي تأجلت مباراته ضد فالنسيا، بينما توقف إسبانيول عند النقطة العاشرة في المركز 17.

سجل ثلاثية برشلونة في المباراة كل من داني أولمو الذي أحرز هدفين ورافينيا، بينما سجل خافيير بوادو هدف إسبانيول.

وواصلت خطة هانسي فليك مدرب برشلونة بنصب مصيدة التسلل النجاح بعد ألغي هدفين لإسبانيول خلال المباراة لوجود تسلل.

التشكيل

بدأ برشلونة المباراة بقوته الضاربة بوجود رباعي هجومي ناري مكون من روبرت ليفاندوفسكي ولامين يامال وداني أولمو ورافينيا.

أحداث المباراة

تقدم برشلونة بالهدف الأول في الدقيقة 11 عن طريق أولمو بعد تمريرة رائعة من يامال.

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وأضاف رافينيا الثاني بعد تمريرة من كاسادو لينفرد ويضع الكرة من فوق حارس المرمى في الدقيقة 23.

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وبعد 4 دقائق سجل أولمو الهدف الثالث من تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

وسجل إسبانيول هدفا في الدقيقة 31 عن طريق بوادو ولكنه ألغي لوجود حالة تسلل.

وفي الشوط الثاني سجل إسبانيول من جديد في الدقيقة 58 ولكنه من جديد ألغي لوجود تسلل.

ونجح أخيرا إسبانيول من كسر مصيدة التسلل في الدقيقة 63 ليسجل بوادو هدف فريقه الوحيد في المباراة.

وسيلعب برشلونة مباراته المقبلة في الدوري ضد ريال سوسيداد على ملعب أنويتا يوم 10 نوفمبر.