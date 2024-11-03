محرز: أدرك أني لست اللاعب الذي انضم من مانشستر سيتي

الأحد، 03 نوفمبر 2024 - 18:47

كتب : FilGoal

محرز - أهلي جدة

اعترف رياض محرز لاعب أهلي جدة السعودي بتراجع مستواه منذ انضمامه للفريق قادما من مانشستر سيتي.

ويستعد الأهلي للقاء الشرطة العراقي في دوري أبطال آسيا للنخبة غدا الإثنين.

وقال محرز خلال المؤتمر الصحفي والتي نقلتها صحيفة "الشرق الأوسط": "بالنسبة لمستواي في الموسم الماضي كان لدي كثير من المساهمات في التسجيل والصناعة، ويجب ألا ننسى أنني جزء من المنظومة".

أخبار متعلقة:
تشكيل أهلي جدة - محرز وتوني يقودان الهجوم.. وفيرمينيو على الدكة برائعة محرز.. أهلي جدة يتعادل مع الأخدود سافينيو: لم أصدق نفسي حين كتب محرز عني.. دائما ما أردت اللعب مثله قندوسي: سأعود للأهلي وموقفي من الانتقال لـ الزمالك.. وأرفض مقارنة محرز بـ صلاح

وأضاف "عندما تكون المنظومة حاضرة سأظهر بشكل أفضل، ودائما في كل مكان يتم الحديث عن ذلك، حضرت إلى هنا بظروف مختلفة وبيئة مختلفة وحياة مختلفة".

وأكمل "أنا مدرك أني لست اللاعب الذي حضر من مانشستر سيتي، وأعلم أني لست اللاعب الذي يستطيع مراوغة 6 لاعبين، ولكن أنا هنا لأعطي الإضافة".

الجناح الجزائري البالغ 33 عاما سجل هدفين وصنع 4 في 13 مباراة هذا الموسم بجميع المسابقات.

الموسم الماضي خاض 33 مباراة سجل 12 هدفا وصنع 14.

وحقق الأهلي العلامة الكاملة رفقة الهلال بعد مرور 3 جولات.

ويتأهل أول 8 فرق من مجموعة غرب آسيا للأدوار الإقصائية للمنافسة على لقب الأقوى في القارة الصفراء.

رياض محرز أهلي جدة الدوري السعودي دوري أبطال آسيا نخبة
نرشح لكم
منافس بيراميدز - الترجي يهزم النجم الساحلي في كلاسيكو تونس السد القطري يخطف وناس من أولمبياكوس الصفاقسي يستعيد لاعب الأهلي المعار بعد تعافيه من الإصابة تصفيات كأس العالم - لاعب كومو ومهاجم إبسويتش على رأس قائمة العراق لمواجهتي الأردن وعُمان هادي خشبة مديرا رياضيا لـ أهلي طرابلس الليبي الولاية الخامسة؟.. تقرير تونسي: البنزرتي مرشح لخلافة موكوينا في تدريب الوداد قرعة كأس خادم الحرمين - كلاسيكو جديد بين الهلال والاتحاد في ربع النهائي الهلال يعلن تعافي بونو من الإصابة قبل دربي النصر
أخر الأخبار
نور الدين: سنفرع محادثات الفيديو في مباراة الزمالك والبنك الأهلي.. والحكم المخطئ سيعاقب ساعة | الدوري المصري
رينار: علينا فعل كل شيء من أجل تأهل السعودية إلى كأس العالم 2026 ساعة | سعودي في الجول
ممثل العربي القطري: الزمالك رفض فكرة ضم عمر السومة ضمن صفقة زيزو ساعة | الدوري المصري
وكيله: أندية أوروبية تسعى لضم حسام عبد المجيد في يناير ساعة | الدوري المصري
بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يخسر من مارسيليا ويواصل النتائج السلبية ساعة | المحترفون
أنقذته تقنية الفيديو.. إنتر يفوز على فينيسيا ويستغل تعثر نابولي ليقترب من الصدارة ساعة | الكرة الأوروبية
وكيل كوكا: كولر رفض رحيله في الصيف.. وهذه إمكانية انتقاله لـ الزمالك ساعة | الدوري المصري
في مباراته الأولى كأساسي بالدوري.. عمر فايد يشارك في تعادل بيرشوت مع جينت 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نهاية حفل الكرة الذهبية - رودري أفضل لاعب في العالم.. وكامل الترتيب والجوائز 2 في الجول يكشف موقف الزمالك بعد الحكم بحبس الثلاثي 3 مرموش يكشف سر احتفاله بالقناع 4 دائرة قضاء أبوظبي تفند حيثيات الحكم على ثلاثي الزمالك