محرز: أدرك أني لست اللاعب الذي انضم من مانشستر سيتي

اعترف رياض محرز لاعب أهلي جدة السعودي بتراجع مستواه منذ انضمامه للفريق قادما من مانشستر سيتي.

ويستعد الأهلي للقاء الشرطة العراقي في دوري أبطال آسيا للنخبة غدا الإثنين.

وقال محرز خلال المؤتمر الصحفي والتي نقلتها صحيفة "الشرق الأوسط": "بالنسبة لمستواي في الموسم الماضي كان لدي كثير من المساهمات في التسجيل والصناعة، ويجب ألا ننسى أنني جزء من المنظومة".

وأضاف "عندما تكون المنظومة حاضرة سأظهر بشكل أفضل، ودائما في كل مكان يتم الحديث عن ذلك، حضرت إلى هنا بظروف مختلفة وبيئة مختلفة وحياة مختلفة".

وأكمل "أنا مدرك أني لست اللاعب الذي حضر من مانشستر سيتي، وأعلم أني لست اللاعب الذي يستطيع مراوغة 6 لاعبين، ولكن أنا هنا لأعطي الإضافة".

الجناح الجزائري البالغ 33 عاما سجل هدفين وصنع 4 في 13 مباراة هذا الموسم بجميع المسابقات.

الموسم الماضي خاض 33 مباراة سجل 12 هدفا وصنع 14.

وحقق الأهلي العلامة الكاملة رفقة الهلال بعد مرور 3 جولات.

ويتأهل أول 8 فرق من مجموعة غرب آسيا للأدوار الإقصائية للمنافسة على لقب الأقوى في القارة الصفراء.