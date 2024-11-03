سيميوني الابن يسجل ويقود أتليتكو للفوز على لاس بالماس

الأحد، 03 نوفمبر 2024 - 17:58

كتب : FilGoal

جوليانو سيميوني - أتليتكو مدريد ضد لاس بالماس

حقق أتليتكو مدريد الفوز على لاس بالماس بهدفين دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب سيفيتاس ميتروبوليتانو في الجولة 12 من الدوري الإسباني.

الفوز رفع رصيد أتليتكو مدريد للنقطة 23 في المركز الثالث بجدول الترتيب، بينما استمر لاس بالماس عند النقطة التاسعة في المركز 18.

تقدم أتليتكو مدريد عن طريق جوليانو سيميوني في الدقيقة 37 بعد عرضية من ناهويل مولينا.

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جوليانو هو نجل دييجو سيميوني مدرب الفريق.

وسجل جوليانو هدفه الأول بقميص أتليتكو مدريد بعد عودته من الإعارة.

وأضاف أليكساندر سورلوث الهدف الثاني لأتليتكو في الدقيقة 83.

وسيلعب أتليتكو مباراته المقبلة ضد باريس سان جيرمان في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.

أتليتكو مدريد لاس بالماس الدوري الإسباني
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