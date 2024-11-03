مدرب الهلال يحذر من موسيماني قبل مواجهة استقلال طهران

الأحد، 03 نوفمبر 2024 - 17:23

كتب : FilGoal

بيتسو موسيماني

حذر البرتغالي جورجي جيسوس مدرب فريق الهلال فريقه من منافسه استقلال طهران بسبب وجود مدرب سبق له العمل في السعودية وهو الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

وتولى موسيماني تدريب الاستقلال الإيراني منذ أكثر من أسبوعين.

وقال جيسوس في مؤتمر صحفي: "تنتظرنا مباراة صعبة، أمام فريق قوي لديه مجموعة جيدة، نعرف مدربه موسيماني الذي سبق وأن درب في السعودية".

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وأضاف "الاستقلال يحتل المركز السادس في المجموعة، وبالتأكيد يطمح إلى تحسين مركزه".

وواصل "منافسنا يلعب على الجوانب الدفاعية، وكل مباراة تختلف عن الأخرى، طريقتنا جماعية ولا يوجد لاعب يتصرف من تلقاء نفسه والجميع يدرك أننا نلعب بشكل جماعي".

وكشف مدرب الهلال "نيمار سيكون ضمن قائمتنا في مواجهة يوم الاثنين".

وعاد النجم البرازيلي للمشاركة قبل أيام، بعد عام كامل من الغياب بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وتابع "قد ندخل لقاء الاثنين ببعض التغييرات عن المباراة الماضية، وسنحدد هذا الأمر بعد مران الأحد ومدى جاهزية اللاعبين بدنيا".

في منتصف الشهر الماضي، أعلن نادي استقلال طهران الإيراني تعيين بيتسو موسيماني مديرا فنيا لقيادة الفريق.

وسيتولى مدرب الأهلي السابق تدريب الفريق لمدة موسم واحد.

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