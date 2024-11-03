انتهت الدوري الإسباني - برشلونة (3)-(1) إسبانيول

الأحد، 03 نوفمبر 2024 - 17:12

كتب : FilGoal

داني أولمو - برشلونة ضد إسبانيول

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة برشلونة ضد إسبانيول في دربي كتالونيا في الجولة 12 من الدوري الإسباني.

ويبدأ اللقاء في الخامسة والربع بتوقيت القاهرة على ملعب لويس كومبانيس.

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــا.

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نهاية المباراة

ق63. جوووول لإسبانيول عن طريق بوادو محتسب تلك المرة.

ق58. هدف جديد غير محتسب لإسبانيول عن طريق ألفارو تيخيرو بسبب وجود تسلل.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق31. جووووول ثااالث لبرشلونة بتسديدة رائعة من أولمو من خارج منطقة الجزاء.

إلغاء الهدف لوجود حالة تسلل.

ق27. جووووول تقليص الفارق لإسبانيول عن طريق جوفري.

ق23. جوووول الثااني لبرشلونة عن طريق رافينيا مستغلا تمريرة من كاسادو لينفرد بالمرمى.

ق11. جوووول أول لبرشلونة عن طريق داني أولمو بعد تمريرة رائعة من لامين جمال

بداية اللقاء

برشلونة إسبانيول الدوري الإسباني
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