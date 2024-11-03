دوري المحترفين - جبس يخطف انتصار مثيرا لـ السكة الحديد.. ودجلة يتصدر مؤقتا

الأحد، 03 نوفمبر 2024 - 17:00

كتب : رضا السنباطي

محمد جبس - السكة الحديد مودرن - طنطا

عاد السكة الحديد مودرن لتحقيق الانتصارات بالفوز على طنطا بهدف متأخر في الجولة الخامسة من دوري المحترفين.

وانتصر السكة بفضل هدف محمد جبس في الدقيقة 88 من عمر اللقاء إثر متابعة لرأسية تصدى لها الحارس ولم تجده غيره ليسكنها في الشباك.

وارتفع رصيد كتيبة أحمد عبد الرؤوف للنقطة السابعة في المركز الرابع.

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وحسم التعادل نتائج المباريات الأربع المتبقية:

أبو قير للأسمدة 0-0 لافيينا

وي 0-0 منتخب السويس

القناة 2-2 المنصورة

كهرباء الإسماعيلية 1-1 وادي دجلة

وسجل محمد شيكا هدف تقدم كهربا الإسماعيلية فيما أدرك كريم حلاوة التعادل في الدقيقة 90+4.

وارتقى دجلة للصدارة بشكل مؤقت برصيد 11 نقطة.

وحقق المنصورة أول نقطة له في الموسم بالتعادل مع القناة بثنائية، فسجل عمارة نيمار وعبد الله للمنصورة.

فيما سجل للقناة مصطفى سلطان وسايكو ثنائية القناة.

وتختتم مباريات الجولة الخامسة غد الإثنين

بلدية المحلة × بروكسي – الساعة 2:30 ظهرا

سبورتنج × ديروط – الساعة 2:30 ظهرا

الداخلية × أسوان – الساعة 2:30 ظهرا

بترول أسيوط × المقاولون العرب – الساعة 2:30 ظهرا

الترسانة × راية – الساعة 5:00 مساءً

السكة الحديد مودرن طنطا وادي دجلة دوري المحترفين
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