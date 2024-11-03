دوري المحترفين - جبس يخطف انتصار مثيرا لـ السكة الحديد.. ودجلة يتصدر مؤقتا

عاد السكة الحديد مودرن لتحقيق الانتصارات بالفوز على طنطا بهدف متأخر في الجولة الخامسة من دوري المحترفين.

وانتصر السكة بفضل هدف محمد جبس في الدقيقة 88 من عمر اللقاء إثر متابعة لرأسية تصدى لها الحارس ولم تجده غيره ليسكنها في الشباك.

وارتفع رصيد كتيبة أحمد عبد الرؤوف للنقطة السابعة في المركز الرابع.

وحسم التعادل نتائج المباريات الأربع المتبقية:

أبو قير للأسمدة 0-0 لافيينا

وي 0-0 منتخب السويس

القناة 2-2 المنصورة

كهرباء الإسماعيلية 1-1 وادي دجلة

هدف قااااتل في الدقائق الأخيرة للسكة الحديد في مرمى طنطا من محمد جبس ⚽️👌 واحتفال جنوني من اللاعيبة والجهاز الفني 🔥🔥 pic.twitter.com/m3l2g5ScnM — OnTime Sports (@ONTimeSports) November 3, 2024

وسجل محمد شيكا هدف تقدم كهربا الإسماعيلية فيما أدرك كريم حلاوة التعادل في الدقيقة 90+4.

وارتقى دجلة للصدارة بشكل مؤقت برصيد 11 نقطة.

وحقق المنصورة أول نقطة له في الموسم بالتعادل مع القناة بثنائية، فسجل عمارة نيمار وعبد الله للمنصورة.

فيما سجل للقناة مصطفى سلطان وسايكو ثنائية القناة.

وتختتم مباريات الجولة الخامسة غد الإثنين

بلدية المحلة × بروكسي – الساعة 2:30 ظهرا

سبورتنج × ديروط – الساعة 2:30 ظهرا

الداخلية × أسوان – الساعة 2:30 ظهرا

بترول أسيوط × المقاولون العرب – الساعة 2:30 ظهرا

الترسانة × راية – الساعة 5:00 مساءً