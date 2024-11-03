مدرب ميلان: مواجهة ريال مدريد ليست أكثر أهمية من مباراة مونزا

الأحد، 03 نوفمبر 2024 - 16:20

كتب : FilGoal

جودي بيلينجهام - ريال مدريد أمام ميلان

لا يخشى باولو فونسيكا مدرب ميلان مواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، ورفع راية التحدي في وجه حامل لقب المسابقة.

ويحل ميلان ضيفا على ريال مدريد ضمن الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بدوري الأبطال يوم الثلاثاء.

وقال فونسيكا في تصريحات لشبكة DAZN، أضاف فونسيكا: "يوم الثلاثاء، سنواجه ريال مدريد، لكن لا يهم إن كان ريال مدريد أو أي فريق آخر، فنحن بحاجة إلى نقاط لتحسين موقفنا في الترتيب".

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وأضاف المدرب البرتغالي "أتمنى أن تكون ليلة رائعة لنا جميعًا".

فيما قال لشبكة سكاي سبورت إيطاليا: "أنا دائمًا متحمس لكل مباراة ولا أعتقد أن مواجهة ريال مدريد أكثر أهمية من مباراة مونزا".

وانتصر ميلان على مونزا بهدف دون رد في الجولة 11 من الدوري الإيطالي.

سجل هدف اللقاء الوحيد تيجاني رينديرز.

وشهد اللقاء جلوس رافائيل لياو على مقاعد البدلاء من بداية اللقاء للمباراة الثالثة تواليا.

ولأول مرة منذ انضمامه لميلان سجل لاعب الوسط الهولندي في مباراتين متتاليتين، إذ سجل من قبل ضد كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا ثنائية.

وشارك رافائيل لياو في الدقيقة 63 بدلا من نواه أوكافور.

الفوز رفع رصيد ميلان بـ 17 نقطة في المركز السابع وله مباراة مؤجلة بفارق 8 نقاط عن نابولي المتصدر.

فيما خسر مونزا مباراته الثانية على التوالي تحت قيادة أليساندرو نيستا وظل في المركز الثامن عشر برصيد 8 نقاط.

باولو فونسيكا ميلان ريال مدريد
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