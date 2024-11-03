تشكيل برشلونة - تغييران عن الكلاسيكو.. فليك يدفع بـ أولمو وفورت ضد إسبانيول

دفع هانز فليك المدير الفني لفريق برشلونة بالثنائي داني أولمو وهيكتور فورت في التشكيل الأساسي لمواجهة إسبانيول بدربي كتالونيا.

ويستضيف برشلونة فريق إسبانيول ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري الإسباني.

وجاء تشكيل برشلونة كالآتي:

حراسة المرمى: إيناكي بينيا

خط الدفاع: هيكتور فورت - باو كوبارسي - إنيجو مارتينيز - أليخاندرو بالدي.

خط الوسط: مارك كاسادو - داني أولمو - بيدري

خط الهجوم: لامين يامال - روبرت ليفاندوفسكي - رافينيا.

وكان برشلونة قد تغلب على ريال مدريد بأربعة أهداف دون مقابل في الجولة الماضية.

وحقق الفريق الكتالوني ثلاثة انتصارات على التوالي ضمن منافسات الدوري الإسباني.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 30 نقطة وبفارق 6 نقاط عن ريال مدريد أقرب منافسيه.

أما إسبانيول ففي المركز السابع عشر برصيد 10 نقاط.

وكان إسبانيول قد خسر آخر مباراتين.