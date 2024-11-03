انتهت الدوري الإنجليزي - توتنام (4)-(1) أستون فيلا.. الديوك تقلب الطاولة

الأحد، 03 نوفمبر 2024 - 16:01

كتب : FilGoal

سون هيونج مين - توتنام - أستون فيلا

يستضيف توتنام فريق أستون فيلا ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الإنجليزي.

يحتل توتنام المركز العاشر برصيد 13 نقطة بينما أستون فيلا في المركز الخامس بـ 18 نقطة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

---------------------

انتهت.. توتنام تنتصر بنتيجة 4-1

ق 90+6: جوووول الراااابع من ماديسون من ركلة حرة مباشرة

ق 79: جووول سولانكي يعزز التقدم بالهدف الثالث

ق 75: جوووول سولانكي يسجل لتوتنام من انفراد بتسديدة ساقطة

ق 56: خروج سون ومشاركة ريتشارلسون

ق 49: جوووول التعاااادل بيرنان جونسون يسجل لتوتنام

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 32: جوووول أوووول روجرز يستغل خطأ دفاعي ويسجل هدف التقدم لأستون فيلا

ق 30: رأسية أونانا يبعدها القائم ثم الحارس لركنية ليضيع الأول على فيلا

ق 22: تسديدة بنتانكور تعلو العارضة

انطلاق المباراة

الدوري الإنجليزي توتنام أستون فيلا
نرشح لكم
تشكيل نانت – مصطفى يقود الهجوم ضد مارسيليا قرعة كأس ألمانيا - فرانكفورت يواجه لابزج.. وقمة بين بايرن ميونيخ وليفركوزن البداية الأسوأ منذ 38 سنة.. مانشستر يونايتد يتعادل مع تشيلسي انتهت الدوري الإنجليزي – يونايتد (1)-(1) تشيلسي.. تعادل بين الفريقين توتنام يقلب الطاولة على أستون فيلا وينتصر برباعية في الشوط الثاني التشكيل - هويلوند يقود هجوم مانشستر يونايتد.. ورييس أساسي للمباراة الثانية تواليا انتهت الدوري الإسباني - برشلونة (3)-(1) إسبانيول تشكيل برشلونة - تغييران عن الكلاسيكو.. فليك يدفع بـ أولمو وفورت ضد إسبانيول
أخر الأخبار
قرعة كأس ألمانيا - فرانكفورت يواجه لابزج.. وقمة بين بايرن ميونيخ وليفركوزن 2 دقيقة | الكرة الأوروبية
مران الأهلي - محاضرة فنية مطولة واستشفاء الأساسيين 18 دقيقة | الدوري المصري
فليك: ما حدث ضد إسبانيول لن يكون مقبولا في المباراة المقبلة 29 دقيقة | الدوري الإسباني
طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة ناصر ماهر.. وموقفه أمام سموحة 31 دقيقة | الدوري المصري
البداية الأسوأ منذ 38 سنة.. مانشستر يونايتد يتعادل مع تشيلسي 39 دقيقة | الدوري الإنجليزي
طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة ياسر إبراهيم 44 دقيقة | الدوري المصري
كأس إنتركونتيننتال - عضو اللجنة المنظمة: ضحكنا أثناء متابعة الأخبار.. والبطولة رسمية تابعة لـ فيفا 54 دقيقة | الدوري المصري
النني يحصل على رخصة التدريب A من الاتحاد الأوروبي ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نهاية حفل الكرة الذهبية - رودري أفضل لاعب في العالم.. وكامل الترتيب والجوائز 2 في الجول يكشف موقف الزمالك بعد الحكم بحبس الثلاثي 3 مرموش يكشف سر احتفاله بالقناع 4 دائرة قضاء أبوظبي تفند حيثيات الحكم على ثلاثي الزمالك