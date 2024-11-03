ديلي ميل: الاتحاد الإنجليزي يمنح توخيل الإذن بالعمل عن بعد

ذكرت تقارير أن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم منح الإذن لتوماس توخيل مدرب منتخب إنجلترا الجديد بإمكانية ممارسة عمله عن بعد لبضعة أيام كل أسبوع.

ويتسلم المدرب الألماني منصبه رسميا في يناير القادم.

وأوضح تقرير جريدة ديلي ميل أن توخيل سيقسم وقته بين إنجلترا وألمانيا حيث تقيم أسرته.

وذلك على عكس جاريث ساوثجيت مدرب إنجلترا السابق الذي كان يحضر تدريبات اللاعبين ومباريات الدوري الإنجليزي باستمرار.

ويقود لي كارسلي المدرب المؤقت لمنتخب إنجلترا الفريق في توقف نوفمبر الجاري ضد اليونان وأيرلندا في دوري الأمم الأوروبية.

على أن تكون أول مباريات توخيل في توقف مارس المقبل.

قبل أسابيع، أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تعيين الألماني توماس توخيل مديرا فنيا لـ منتخب إنجلترا.

وأصبح توخيل ثالث مدرب أجنبي يدرب منتخب إنجلترا بعد السويدي سيفن جوران إريكسون والإيطالي فابيو كابيلو.، وأول ألماني.

ووقع توخيل على عقد تدريب المنتخب يوم 8 أكتوبر، وتم تأجيل الإعلان لتقليل التشتيت خلال المعسكر الحالي لمنتخب إنجلترا.

وسيبدأ توخيل عمله مع المنتخب الإنجليزي بدءا من 1 يناير 2025، وسيعاونه في منصب المدرب المساعد، الإنجليزي أنتوني باري.

وسيعود بعدها كارسلي لتدريب منتخب أوروبا تحت 21 عاما.

توخيل أيضا ارتبط اسمه مؤخرا بتدريب مانشستر يونايتد في حالة رحيل إريك تين هاج.

وخاض الألماني تجربته التدريبية الأخيرة مع بايرن ميونيخ.

ولا يعد توخيل غريبا على إنجلترا إذ درّب من قبل تشيلسي وفاز معه بلقب دوري أبطال أوروبا 2021.

وتولى توخيل خلال مسيرته تدريب فريق أوجسبورج وماينز وبوروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان وتشيلسي وبايرن ميونيخ.

وفاز بـ 9 ألقاب خلال مسيرته التدريبية من بينها لقبين للدوري الفرنسي ولقب للدوري الألماني.