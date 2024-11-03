محمد حمدي يبدأ البرنامج العلاجي.. وتدريبات تأهيلية لأساسيين الزمالك ضد البنك الأهلي

خاض لاعبو فريق الزمالك الذين شاركوا بصورة أساسية في مواجهة البنك الأهلي بافتتاحية الدوري في تدريبات استشفائية وتأهيلية.

ونجح الزمالك في تحقيق الفوز على حساب البنك الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري.

وخاض اللاعبون الأساسيون لتلك المواجهة، تدريبات استشفائية وتأهيلية قبل ودية الأبيض أمام الشمس.

وحسم الزمالك المباراة الودية بهدفين مقابل هدف واحد ضمن الاستعدادات لمواجهة سموحة مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري.

وأدى اللاعبون التدريبات الاستشفائية تحت إشراف جواو ميجيل مدرب الأحمال لتجهيزهم بدنيا.

أما محمد حمدي لاعب الفريق فبدأ الجلسات العلاجية تحت إشراف الجهاز الطبي.

وأثبتت الفحوصات الطبية أمس السبت إصابة حمدي بجزع في الرباط الخارجي للركبة.

وكشف محمد أسامة طبيب الفريق عن تجهيز اللاعب من أجل العودة إلى التدريبات الجماعية خلال أسبوعين.

وكان الزمالك قد استهل مشواره في الدوري بالفوز على البنك الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة ماراثونية شهدت احتساب 3 ركلات ترجيح بينهم 2 للبنك الأهلي.

ويلعب الزمالك أمام سموحة مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية من المسابقة.

نظام الدوري

يقام دوري هذا الموسم بنظام استثنائي من أجل نهاية الدوري في نهاية مايو المقبل.

وسيتم خوض الدور الأول بشكل طبيعي ثم يتم تقسيم الفرق إلى مجموعتين كل منهما تضم 9 فرق، الأولى للمنافسة على اللقب والثانية لتفادي الهبوط.

ويهبط فريقان فقط إلى دوري المحترفين المصري من الموسم الجاري.

وينطلق الدوري المصري يوم الأربعاء 30 أكتوبر ويختتم يوم 30 مايو، بينما نهاية الدور الأول في 5 مارس.