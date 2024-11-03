سوء الأحوال الجوية يؤجل مباراة جديدة في إسبانيا

أعلنت رابطة الدوري الإسباني تأجيل مباراة ألميريا وقرطبة في دوري الدرجة الثانية الإسباني بسبب سؤء الأحوال الجوية.

وأفادت الرابطة في بيان: "تم تأجيل المباراة المقررة مساء الأحد لأجل غير مسمى بناءً على طلب لاليجا إلى الاتحاد الإسباني لكرة القدم".

وأضاف البيان "وذلك بسبب الأمطار الغزيرة في مقاطعة ألميريا".

وكان خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني قد أكد تأجيل كافة المباريات التي كانت ستقام في فالنسيا بسبب إعصار دانا الذي تسبب في الكثير من الخسائر.

وقال تيباس في تصريحات لإذاعة كوبي قبل أيام: "الاتحاد الإسباني لكرة القدم ورابطة الدوري الإسباني طلبا تأجيل كل المباريات التي كان من المقرر إقامتها هذا الأسبوع في منطقة فالنسيا".

وأضاف "نعم الجدول مزدحم، ولكننا سنجد الحلول".

وأكد الاتحاد الإسباني لكرة القدم تصريحات تيباس ببيان عبر موقعه.

وكان الاتحاد الإسباني لكرة القدم قد أعلن ليل الأربعاء تأجيل مباراة فالنسيا ضد ريال مدريد في الجولة 12 من الدوري الإسباني سبب إعصار دانا.

وتأجلت 5 مباريات أخرى في الدوري الإسباني الدرجة الأولى والثانية تقام في مدينة فالنسيا.

وانضمت مباراة فياريال ضد رايو فايكانو لقائمة المؤجلات.

وسيتم الوقوف دقيقة صمت حدادا على ضحايا إعصار دانا في المسابقتين.

وكانت وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية قد أعلنت حالة التأهب القصوى في فالنسيا يوم الثلاثاء جراء مياه الفيضانات التي تسبب فيها الإعصار دانا.

موافقة على تأجيل لقاء الكأس

ووافق الاتحاد الإسباني لكرة القدم على طلب نادي فالنسيا بتأجيل مباراته ضد بارلا إسكويلا في كأس ملك إسبانيا بسبب إعصار دانا.

وكان من المقرر أن يحل فالنسيا ضيفا على بارلا في مدريد في الدور الأول لكأس إسبانيا يوم الأربعاء.

وأفاد نادي فالنسيا في بيان: "نظرا للعواقب الخطيرة لإعصار دانا التي تعيشها مقاطعة فالنسيا قرر الاتحاد الإسباني لكرة القدم تأجيل مباراة بارلا إسكويلا وفالنسيا في كأس ملك إسبانيا والتي كان من المقرر أن تلعب يوم الأربعاء".

وأضاف البيان "ستقام المباراة مساء يوم الأربعاء 6 نوفمبر".

وعبر نادي فالنسيا عن امتنانه لقرار الاتحاد الإسباني لكرة القدم وأيضا لدعم نادي بارلا إسكويلا.

ويعتبر النادي أن التأجيل هو القرار الأمثل بسبب العواقب الوخيمة لعاصفة دانا التي تشهدها مقاطعة فالنسيا، والتوصيات بتجنب السفر وقطع الاتصالات مع مدريد.