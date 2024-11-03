انتهت دوري المحترفين - السكة الحديد (1)-(0) طنطا.. انتصار متأخر

الأحد، 03 نوفمبر 2024 - 14:32

كتب : FilGoal

السكة الحديد مودرن

يستضيف السكة الحديد مودرن فريق طنطا ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة دوري المحترفين على ملعب المقاولون العرب.

ويحتل السكة الحديد المركز الرابع عشر برصيد 4 نقاط بينما طنطا في المركز التاسع عشر وقبل الأخير بنقطة واحدة.

لمتابعة دقيقة بدقيقة من هنا

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انتهت بفوز السكة الحديد مودرن بهدف دون رد.

ق 89: جوووول أووول قااااتل للسكة الحديد عن طريق محمد جبس

ق60 إصابة حارس مرمى السكة الحديد

نهاية الشوط الأول

ق6 هدف محقق يضيع من أقطاي عبد الله

انطلاق المباراة

دوري المحترفين السكة الحديد طنطا
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