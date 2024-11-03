انتهت دوري المحترفين - السكة الحديد (1)-(0) طنطا.. انتصار متأخر
الأحد، 03 نوفمبر 2024 - 14:32
كتب : FilGoal
يستضيف السكة الحديد مودرن فريق طنطا ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة دوري المحترفين على ملعب المقاولون العرب.
ويحتل السكة الحديد المركز الرابع عشر برصيد 4 نقاط بينما طنطا في المركز التاسع عشر وقبل الأخير بنقطة واحدة.
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انتهت بفوز السكة الحديد مودرن بهدف دون رد.
هدف قااااتل في الدقائق الأخيرة للسكة الحديد في مرمى طنطا من محمد جبس ⚽️👌
واحتفال جنوني من اللاعيبة والجهاز الفني 🔥🔥 pic.twitter.com/m3l2g5ScnM— OnTime Sports (@ONTimeSports) November 3, 2024
ق 89: جوووول أووول قااااتل للسكة الحديد عن طريق محمد جبس
ق60 إصابة حارس مرمى السكة الحديد
نهاية الشوط الأول
ق6 هدف محقق يضيع من أقطاي عبد الله
انطلاق المباراة
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