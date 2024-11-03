بعد الأهلي و5 أندية.. وادي دجلة يعلن رعايته لنادي رع

الأحد، 03 نوفمبر 2024 - 14:27

كتب : FilGoal

بروتوكول تعاون - وادي دجلة - رع

وقع نادي وادي دجلة بروتوكول تعاون مع نادي رع الرياضي يمتد لمدة 10 سنوات مقبلة.

ويستهدف نادي وادي دجلة تطوير قطاع الناشئين لدعم فريقي كرة القدم الرجال والسيدات لنادي رع.

وكانت أندية إنبي والأهلي وسيراميكا كليوباترا، ومودرن سبورت وغزل المحلة، قامت برعاية أندية بايونيرز، ودلفي، وديروط والسكة الحديد بالإضافة إلى صيد المحلة على الترتيب.

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وكشف نادي وادي دجلة أن ذلك التعاون في إطار استراتيجية النادي لتطوير رياضة كرة القدم ودعم نمو الاستثمار الرياضي في مصر.

ووقعت شركة أندية وادى دجلة، بروتوكول تعاون مع نادي رع الرياضي -وهو أحد الأندية الرياضية الخاصة المؤسسة حديثًا- بهدف نقل خبرات "وادى دجلة" في كرة القدم لإنشاء قطاع ناشئين يضم أفضل المواهب الشابة، وتطوير مستواهم وفق أحدث الأنظمة التدريبية (الفنية والبدنية) لإعداد لاعبين محترفين لدعم صفوف الفريق الأول وفتح باب الاحتراف للخارج.

كما وقع بروتوكول التعاون بمقر نادي وادى دجلة بالمعادي، مروان مرزوق مدير قطاع التسويق والشراكة بأندية وادى دجلة، وعلى البشبيشي رئيس مجلس إدارة نادي رع الرياضي، وذلك بحضور مجلس إدارتي الناديين وعدد من الشخصيات الرياضية البارزة.

وبموجب العقد، الذي يمتد إلى 10 سنوات، ستتولى أندية وادى دجلة، الإشراف على تطوير قطاع الناشئين والشباب بنادي رع الرياضي، ليصبحوا مؤهلين لدعم صفوف فريقي كرة القدم لنادي رع للرجال للترقي من منافسات دوري الدرجة الرابعة، وفريق السيدات للصعود للدوري الممتاز.

ويأتي ذلك استنادًا على خبرات وادى دجلة في امتلاك أقوى قطاع ناشئين في مصر استطاع خلال السنوات الماضية في اكتشاف العديد من المواهب التي احترفت في كبرى الأندية المحلية والعالمية ودعمت صفوف المنتخب القومي.

وبهذه المناسبة، قال مروان مرزوق مدير قطاع التسويق والشراكة بأندية وادى دجلة: "سعداء للغاية لتوقيع بروتوكول التعاون لتطوير قطاع الناشئين ودعم فريقي كرة القدم الرجال والسيدات لنادي رع الرياضي، لاسيما وأن الاتفاق يعد خطوة في تعزيز قطاعات الناشئين ودعم المواهب الشابة في الأندية المصرية في مختلف المحافظات، وهو الأمر الذي تسعى إليه أندية "وادى دجلة" عبر نقل خبراتها".

وأكد على أن استراتيجية النادي تقوم على تعزيز دوره المجتمعي تجاه الشباب والسيدات ودعم الرياضة بشكل عام، وهو الأمر الذي سيكون له تأثيراً إيجابياً، لاسيما وأن النادي يسعى إلى توسيع نطاق الاهتمام بالمواهب الشابة عبر العديد من الاتفاقات مع الأندية.

وبدوره عبر على البشبيشي رئيس مجلس إدارة نادي رع الرياضي، عن سعادته بالتعاون مع وداى دجلة ودعمها لفريقي (الرجال والسيدات) في ناديه قائلاً: "نحن على يقين بأن بروتوكول التعاون سيكون له مردوداً إيجابياً على فرقنا، لاسيما وأن وادى دجلة من الأندية التي تتبع أساليب حديثة في قطاعاتها المختلفة، وهو الأمر الذي نتمنى معه أن يستفيد لاعبونا ولاعباتنا من هذه الفرصة التي بكل تأكيد نشكر مجلس إدارة أندية وادى دجلة على إتاحتها لنا."

وادي دجلة رع بروتوكول تعاون
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