بمشاركة شيكابالا وشلبي وعماد.. الزمالك يهزم الشمس وديا استعدادا لـ سموحة

الأحد، 03 نوفمبر 2024 - 13:50

كتب : FilGoal

محمود عبد الرازق شيكابالا - الزمالك ضد الشعلة

تغلب فريق الزمالك على نظيره الشمس وديا بهدفين مقابل هدف واحد ضمن استعدادات الأبيض لمواجهة سموحة المقبلة في الدوري.

وشهد اللقاء مشاركة محمود شيكابالا قائد الفريق والثنائي مصطفى شلبي ونبيل عماد.

وأقيمت المباراة الودية بين الفريقين على ملعب نادي الزمالك.

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وسجل جيفرسون كوستا هدف الزمالك الأول في الدقيقة 52 بينما أضاف حسام أشرف الهدف الثاني في الدقيقة 63.

وجاء تشكيل الزمالك في بداية المباراة كالآتي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

الدفاع: أحمد فتوح – أحمد رفاعي – جيفرسون كوستا – أحمد محمود.

الوسط: نبيل عماد – زياد كمال – أحمد عبد الرحيم إيشو.

الهجوم: مصطفى شلبي – سيف الجزيري – محمود عبد الرازق شيكابالا.

وانتهى الشوط الأول بين الفريقين بالتعادل السلبي بدون أهداف.

بينما جاء تشكيل الزمالك في الشوط الثاني كالآتي:

حراسة المرمى: محمود الشناوي

الدفاع: محمد عاطف - أحمد رفاعي - جيفرسون كوستا - أحمد محمود.

الوسط: زياد كمال - سيف جعفر - مهاب ياسر - حازم أسامة.

الهجوم: حسام أشرف - سامسون أكينيولا.

وتمكن جيفرسون كوستا من تسجيل هدف التقدم للزمالك في الدقيقة 52 بعدما تلقى عرضية من ركلة ركنية سددها من داخل منطقة الجزاء لتسكن الشباك، قبل أن يتعادل بعدها الشمس في الدقيقة 55 من عمر اللقاء.

ونجح حسام أشرف في تسجيل الهدف الثاني للزمالك في الدقيقة 63، من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وواصل الأبيض محاولاته الهجومية لتعزيز التقدم في حين سعى الشمس لتعديل النتيجة لكن دون جدوى لينتهي اللقاء بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف.

وكان الزمالك قد استهل مشواره في الدوري بالفوز على البنك الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة ماراثونية شهدت احتساب 3 ركلات ترجيح بينهم 2 للبنك الأهلي.

ويلعب الزمالك أمام سموحة مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية من المسابقة.

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