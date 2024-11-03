"تتضاعف ثم تعود للبداية مع الخسارة".. في الجول يكشف لائحة الاتحاد السكندري المالية

الأحد، 03 نوفمبر 2024 - 13:32

كتب : هاني العوضي

فريق الاتحاد السكندري

استهل فريق الاتحاد السكندري مشواره في الدوري بالفوز على فاركو بهدف دون مقابل في الجولة الافتتاحية.

وعلم FilGoal.com أنه قد تم إقرار لائحة مالية خاصة للموسم الجاري من أجل تحفيز اللاعبين.

ويلعب الاتحاد السكندري مباراته المقبلة أمام فريق حرس الحدود في تمام الخامسة من مساء الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية.

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وعلم FilGoal.com أن اللائحة المالية التحفيزية من الاتحاد السكندري هذا الموسم ستكون بشكل متدرج.

وكانت البداية بصرف 15 ألف جنيه لكل لاعب في حالة الفوز ومع تكرار الفوز تزداد المكافأة المالية إلى 20 ثم 25 ثم 30 ألف جنيه.

أما في حالة الخسارة فتعود لائحة الفوز من البداية إلى 15 ألف جنيه على أن يتم مضاعفتها مجددا مع تكرار الفوز.

وتشمل اللائحة المالية بند خاص بخصم 2% من قيمة التعاقد على خسارة المباراة ويكون ذلك إجمالا في نهاية الموسم.

بمعنى حال تعرض فريق الاتحاد السكندري للخسارة في 5 مباريات سيتم خصم 10% من قيمة تعاقد كل لاعب بواقع 2% عن المباراة الواحدة.

نظام الدوري

يقام دوري هذا الموسم بنظام استثنائي من أجل نهاية الدوري في نهاية مايو المقبل.

وسيتم خوض الدور الأول بشكل طبيعي ثم يتم تقسيم الفرق إلى مجموعتين كل منهما تضم 9 فرق، الأولى للمنافسة على اللقب والثانية لتفادي الهبوط.

ويهبط فريقان فقط إلى دوري المحترفين المصري من الموسم الجاري.

وينطلق الدوري المصري يوم الأربعاء 30 أكتوبر ويختتم يوم 30 مايو، بينما نهاية الدور الأول في 5 مارس.

الاتحاد السكندري اللائحة المالية جوائز مالية
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