تشابي ألونسو: ليس هناك أفضل من مواجهة ليفربول بأنفيلد في دوري الأبطال

ينتظر تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن بلهفة مواجهة فريقه السابق ليفربول في دوري أبطال أوروبا على ملعب أنفيلد.

ويحل ليفركوزن ضيفا على ليفربول في رابع جولات مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

وقال تشابي ألونسو في تصريحات للصحفيين: "مواجهة ليفربول؟ ستكون مباراة كبيرة. ليس هناك أفضل من اللعب في دوري أبطال أوروبا على ملعب أنفيلد. فالأجواء رائعة دائما".

وأضاف "ليفربول أحد أفضل الفرق في أوروبا، إنهم يسيطرون على مجريات المباراة دائما، لذا فهي تحدٍ كبير بالنسبة لنا، سيجعلون الأمر صعبا علينا".

وارتبط اسم الإسباني بتدريب ليفربول خلفا ليورجن كلوب.

وذلك قبل أن يستقر بطل الدوري الألماني 2023-2024 على الاستمرار مع باير ليفركوزن.

فيما تولى أرني سلوت تدريب ليفربول، وحقق انطلاقة رائعة في الموسم الجديد.

وخسر ليفربول مع سلوت مباراة واحدة وتعادل مرة، فيما فاز بالمباريات الـ13 المتبقية.