مدرب البرازيل يكشف سبب غياب نيمار

كشف دوريفال جونيور المدير الفني لمنتخب البرازيل سبب غياب نيمار من قائمة الفريق لتوقف نوفمبر رغم عودته من الإصابة.

نيمار النادي : الهلال البرازيل

ولم ينضم نيمار نجم الهلال السعودي رغم تعافيه من الإصابة.

وقال دوريفال في تصريحات للصحفيين: "قررنا عدم استدعاء نيمار وعدم استعجال الأمور".

وتابع "لقد تعافى نيمار بشكل كامل للتو، ولم يلعب سوى دقائق قليلة، وهو الأمر الذي أثر بشكل كبير على اختياراتنا".

وبذلك قد يكون نيمار لائقا للتوقف الدولي التالي في مارس المقبل للمشاركة مع منتخب البرازيل.

ويلعب منتخب البرازيل في مارس أمام الأرجنتين ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وكانت آخر مشاركات نيمار مع البرازيل في 17 أكتوبر 2023 قبل أن يتعرض للإصابة في الركبة.

وأعلن دوريفال جونيور المدير الفني لـ منتخب البرازيل قائمة السامبا لمواجهتي فنزويلا وأوروجواي في تصفيات كأس العالم 2026.

وشهدت القائمة وجود اسم إستيفاو موهبة بالميراس بعدما غاب في التوقف الدولي الماضي.

ويغيب الرباعي أليسون بيكر حارس ليفربول الإنجليزي وجيلسون بريمير مدافع يوفنتوس الإيطالي بسبب الإصابة، وجابريل مارتينيلي جناح أرسنال الإنجليزي وإندريك فيليبي مهاجم ريال مدريد الإسباني، بعدما تواجد في القائمة الشهر الماضي.

وجاءت قائمة السامبا

حراسة المرمى: بينتو (النصر السعودي) – إيدرسون مورايش (مانشستر سيتي الإنجليزي) - ويفيرتون (بالميراس)

الدفاع: دانيلو (يوفنتوس الإيطالي) – فاندرسون (موناكو الفرنسي) – أبنير (ليون الفرنسي) – جيليريمي أرانا (أتليتكو مينيرو البرازيلي) – موريلو (نونتنجهام فورست) – إيدير ميليتاو (ريال مدريد الإسباني) – جابريل ماجاليش (أرسنال الإنجليزي) – ماركينيوس (باريس سان جيرمان الفرنسي)

الوسط: أندري (ولفرهامبتون الإنجليزي) – برونو جيماريش (نيوكاسل الإنجليزي) – جيرسون (فلامنجو البرازيلي) – لوكاس باكيتا (وست هام الإنجليزي) - أندرياس بيريرا (فولام الإنجليزي)

الهجوم: رودريجو (ريال مدريد الإسباني) – إيجور جيسوس (بوتافوجو البرازيلي) – لويز هنريكي (بوتافوجو البرازيلي) – رافينيا (برشلونة الإسباني) – سافينيو (مانشستر سيتي الإنجليزي) – فينيسيوس جونيور (ريال مدريد الإسباني) - إستيفاو (بالميراس)

ويلتقي منتخب البرازيل أولا مع فنزويلا يوم 14 نوفمبر ثم يخوض لقاء شرس ضد أوروجواي يوم 19 من نفس الشهر.

ويحتل منتخب البرازيل المركز الرابع في تصفيات أمريكا الجنوبية برصيد 16 نقطة من 10 جولات.

ويتصدر منتخب الأرجنتين الترتيب برصيد 22 نقطة ويليه كولومبيا برصيد 19 نقطة ثم أوروجواي برصيد 16 نقطة.