كرة سلة - ريم موسى: لقب التصفيات خطوة للتتويج بإفريقيا.. ودور الجماهير

الأحد، 03 نوفمبر 2024 - 12:06

كتب : FilGoal

ريم موسى - سيدات الأهلي كرة سلة

ترى ريم موسى صانعة ألعاب فريق سيدات الأهلي لكرة السلة أن تحقيق لقب التصفيات مجرد خطوة نحو الهدف الأكبر وهو التتويج بلقب إفريقيا.

وحققت سيدات الأهلي لقب تصفيات المنطقة الخامسة لبطولة إفريقيا والتي أقيمت في تنزانيا لتحسمن تأهلهن إلى بطولة إفريقيا للأندية في السنغال بديسمبر المقبل.

وقالت ريم موسى لاعبة الأهلي عبر صفحة النادي الرسمية: "الفوز بالتصفيات مجرد خطوة للمنافسة على لقب إفريقيا".

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وشددت "لعبنا بحماس كبير ولم نحسم التأهل فقط ولكن حققنا لقب التصفيات".

وكشفت ريم "منذ بداية الموسم ونحن نستعد لتلك البطولة ونعلم جيدا نظامها وخوض التصفيات أولا بلعب 6 مباريات وهو ما نجحنا فيه".

وأوضح ريم موسى "تم تأهيلنا بشكل جيد استعدادا لخوض تلك التصفيات رغم صعوبة لعب 6 مباريات بشكل متتالي في 6 أيام، وتدربنا بالكمامات في القاهرة لتعويض الرطوبة في تنزانيا ولذلك لم نشعر بصعوبة كبيرة".

وتابعت "هناك تناغم وانسجام كبير بين لاعبات الفريق، حتى أن هناك من قال لي كيف تلعبن وكأنكن لاعبة واحدة، وهذا أمر جيد ويسعدني".

واختتمت ريم موسى تصريحاته بالحديث عن دعم الجماهير قائلة: "مطالبات الجماهير بتحقيق اللقب دائما، يحفزني جدا ويجعلني أحاول تقديم أكثر مما لدي داخل الملعب".

وانتصرت سيدات الأهلي بنتيجة 93-68 على أر إي جي الرواندي في نهائي التصفيات.

وسجلت نادين سلعاوي 23 نقطة ويليها رنيم الجداوي بـ 20 نقطة.

وتوجت نادين سلعاوي بجائزتي أفضل لاعبة في البطولة وهدافة البطولة.

وجاءت مواعيد ونتائج مباريات سيدات سلة الأهلي في تصفيات إفريقيا كالآتي:

الإثنين 28 أكتوبر: الأهلي 145-52 فيانا كوينز التنزاني.

الثلاثاء 29 أكتوبر: الأهلي 134-35 يانج سيسترز البوروندي.

الأربعاء 30 أكتوبر: الأهلي 100-61 جي كيه دولفين الأوغندي.

الخميس 31 أكتوبر: الأهلي 130-47 فيانا كوينز التنزاني.

الجمعة 1 نوفمبر: الأهلي 104-63 هيئة الموانئ الكيني.

السبت 2 نوفمبر: الأهلي 93-68 على أر إي جي الرواندي

ويقود فريق سيدات الأهلي لكرة السلة، طارق خيري المدير الفني.

وكانت سيدات الأهلي قد توجن بألقاب الدوري والكأس والسوبر الموسم الماضي.

وتضم قائمة سيدات الأهلي لكرة السلة 12 لاعبة وهن:

دينا عمرو - نادين سلعاوي - رنيم الجداوي - ميرال أشرف - ريم موسى - فريدة وائل - رضوى محمد - تمارا نادر - يارا أسامة - جايدا خالد - باولينا هيرسلير - نديوما كين.

ولم يسبق لفريق سيدات الأهلي التتويج بلقب بطولة إفريقيا لأندية كرة السلة من قبل.

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