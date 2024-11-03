بيلد: "يمكنه اللعب بجوار كين قريبا".. بايرن ميونيخ يستهدف ضم مرموش في الصيف

الأحد، 03 نوفمبر 2024 - 11:27

كتب : محمد سمير

عمر مرموش - فرانكفورت ضد بوخوم

لفت عمر مرموش لاعب إينتراخت فرانكفورت الألماني ومنتخب مصر الأنظار بشدة هذا الموسم بعد تألقه اللافت في الدوري الألماني.

وكشفت صحيفة بيلد الألمانية عن استهداف بايرن ميونيخ ضم اللاعب الصيف المقبل لتدعيم الصفوف.

وأشار التقرير إلى أنه من الممكن أن يلعب مرموش وكين سويا قريبا في بايرن ميونيخ.

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وأوضحت صحيفة بيلد أن مرموش أصبح ضمن قائمة انتقالات ماكس إيبرل المدير الرياضي لنادي بايرن ميونيخ في صيف 2025.

ولا يعد مرموش الهدف الوحيد لبايرن ميونيخ في الصيف المقبل إذ يستهدف النادي ضم فلوريان فيرتز صانع العاب باير ليفركوزن.

ويأتي مرموش في المركز الثاني بترتيب هدافي الدوري الألماني برصيد 10 أهداف وبفارق هدف وحيد عن هاري كين مهاجم بايرن ميونيخ.

وساهم مرموش هذا الموسم في 16 هدفا بالدوري الألماني بعد صناعة 6 أهداف.

وكان مرموش قد تألق أمام بايرن ميونيخ هذا الموسم في المباراة التي انتهت بالتعادل 3-3 في أكتوبر الماضي، ونجح النجم المصري في تسجيل هدفين وصناعة هدف آخر.

وأشار التقرير إلى أن مرموش الذي يعتمد بصورة كبيرة على سرعته سيكون مناسبا بشكل مثالي لخطط فينسنت كومباني.

وقد تكون خطط ضم مرموش إلى بايرن ميونيخ تمهيدا لرحيل ليروي ساني الذي ينتهي تعاقده مع الفريق بنهاية الموسم الجاري.

وكشف التقرير عن حصول ساني على 20 مليون يورو في الموسم مقابل مليونين فقط لعمر مرموش.

ونجح مرموش في تسجيل هدفا وصناعة 2 آخرين في فوز فرانكفورت العريض على باخوم بنتيجة 7-2 في الدوري الألماني.

فرانكفورت بايرن ميونيخ عمر مرموش
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