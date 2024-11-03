بتروجت يكشف حقيقة التفاوض لضم لاعب الزمالك.. وموقفه من التحكيم ضد بيراميدز

تحدث محمد أيمن المشرف على الكرة لفريق بتروجت عن قوام الفريق بعد الأداء الرائع أمام بيراميدز في الجولة الافتتاحية من الدوري.

محمد عاطف النادي : الزمالك بتروجت

ونجح بتروجيت في تحقيق أول نقطة في المسابقة بعد التعادل مع بيراميدز بهدف لكل منهما.

وقال محمد أيمن المشرف على الكرة لفريق بتروجت عبر قناة المحور: "نجحنا في تكوين فريق قوامه الأساسي أغلبه من لاعبي الموسم الماضي".

وأوضح أيمن "تعاقدنا مع 13 صفقة جديدة وأبقينا على 14 من الموسم الماضي".

وشدد المشرف على الكرة "نسعى بكل قوة لعودة اسم بتروجت الكبير مرة أخرى في الدوري، وتركيزنا حاليا على مباراة مودرن سبورت المقبلة".

وبسؤاله عن رأيه في التحكيم أمام بيراميدز أجاب "لا أحب الحديث عن الأداء التحكيمي، وإن شاء الله الفترة المقبلة يكون هناك تركيز أكبر وراضون عن النتيجة أمام بيراميدز".

أما عن التفاوض مع الزمالك لاستعارة عدد من لاعبيه كشف محمد أيمن "بالفعل تواصلنا مع الزمالك لضم محمد عاطف على سبيل الإعارة لكن لم يحدث نصيب".

واختتم أيمن تصريحاته "ربما يحدث تواصل جديد في فترة انتقالات يناير بناء على رؤية سيد عيد المدير الفني".

ويشارك بتروجت في مسابقة الدوري المصري بعد صعوده من دوري المحترفين الموسم الماضي.

ويستضيف بتروجت فريق مودرن سبورت يوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية من المسابقة.