هدف قاتل يتسبب في مباراة فاصلة بين إنتر ميامي وأتلانتا بعد خسارة رفاق ميسي

سقط إنتر ميامي أمام أتلانتا يونايتد في المباراة الثانية من منافسات ثمن نهائي الدوري الأمريكي.

ليونيل ميسي النادي : إنتر ميامي إنتر ميامي

وخسر إنتر ميامي بهدفين مقابل هدف واحد، بعد تسجيل البديل تشادي سيلفا هدفا قاتلا في الدقيقة 94.

وبذلك يتم اللجوء لمباراة فاصلة بعدما فاز إنتر ميامي في المباراة الأولى من المنافسة.

وتقام منافسات ثمن نهائي الدوري الأمريكي بنظام Best of 3 أي الفائز بمباراتين يتأهل للدور التالي.

وتعتبر تلك المواجهة في ربع نهائي القسم الشرقي، إذ تلعب فرق القسم الشرقي ضد بعضها البعض ليتأهل بطلها لمواجهة بطل القسم الغربي في النهائي.

وكان إنتر ميامي قد حقق الفوز في المباراة الأولى بهدفين مقابل هدف واحد، وسجل هدفي إنتر ميامي كل من لويس سواريز وخوردي ألبا.

وتقام المباراة الفاصلة بين الفريقين في الثالثة من فجر الأحد 10 نوفمبر المقبل.

ويستضيف ملعب إنتر ميامي المباراة الفاصلة بأفضلية الترتيب في مرحلة المجموعات.

ويتأهل الفائز من تلك المباراة لمواجهة المتأهل من مباراة أورلاندو سيتي ضد تشارلوت بعد لجوء الفريقين أيضا لمباراة فاصلة تقام في نفس اليوم.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في وقت سابق تأهل نادي إنتر ميامي الأمريكي إلى منافسات كأس العالم للأندية 2025 بنظامها الجديد بعد التتويج بدرع المشجعين للدوري الأمريكي.

ويُمنح درع المشجعين للفريق الأكثر حصدا للنقاط في موسم الدوري الأمريكي بقسميه الشرقي والغربي.

ويحصل حامل درع المشجعين على فرصة التأهل القاري لـ كأس أبطال كونكاكاف (تعادل دوري أبطال إفريقيا في أمريكا الشمالية).

وحقق إنتر ميامي رقما قياسيا بعدما أصبح أكثر ناد في تاريخ الدوري الأمريكي حصدا للنقاط خلال مرحلة المجموعات للقسمين الشرقي والغربي بعدما وصل إلى 74 نقطة.