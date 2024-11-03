"مرموش كان على وشك الرحيل عن فرانكفورت في الصيف"

أشاد تيمو هاردونج المدير الرياضي لنادي آينتراخت فرانكفورت الألماني بتطور عمر مرموش والدور الذي يلعبه في رفع القيمة السوقية للنادي.

وقال هاردونج في تصريحاته للقناة الأولى: "عمر مرموش لاعب جيد وهو فخر لنا لأن يكون لاعب مثله ضمن صفوف فريقنا".

وأضاف "نحن نتابع التطور الذي يصل إليه عمر مرموش هذا الموسم وهو ما سيحدد مساره مع الفريق في الموسم المقبل وتحدثنا معه وعرفنا طموحاته للعب لأحد الاندية الانجليزية ولا نمانع انتقاله للعب في الدوري الإنجليزي أو أي بطولة دوري أخرى".

وكشف "هناك اهتمام كبير بضم عمر مرموش منذ الموسم الماضي، وتحدثنا معه ومع وكيله بشأن الانتقال لنادي نوتنجهام فورست الانجليزي في صفقة تبادلية، لكننا اتفقنا في النهاية على استمراره مع فريق فرانكفورت هذا الموسم ومن ثم مناقشة العروض الاخري التي يتلقاها".

وواصل "مع تطور مستوى عمر مرموش الحالي سيساعده في المنافسة على حصد لقب هداف بطولة الدوري الألماني هذا الموسم رغم الصراع مع لاعبين آخرين وهدافين مثل هاري كين لكن مرموش لاعب مميز للغاية هجوميا في تسجيل وصناعة الاهداف لزملائه".

وأوضح "خلال إجراء مرموش لجراحة في يده تحدثنا مع الجهاز الفني والطبي لمنتخب مصر حينها، وطلبنا منهم أن يظل معنا حتى يتعافى، ونحن نتفهم أهمية تواجد عمر مع منتخب بلاده في مشواره بتصفيات كأس امم افريقيا وكأس العالم وهذا ما ساهم في تطوير مستواه وعودته بقوة بعد ذلك".

وأكمل "هناك متخصصون بالجهاز الفني لفريق فرانكفورت لمتابعة الحالة الذهنية والفنية والبدنية لمرموش وبقية اللاعبين ، ونضعهم في مواقف مختلفة حتى يستطيع التعامل معها خلال مشاركته في المباريات بنجاح وهو ما يسهم في تطوير مستواه بشكل كبير".

وكشف "وجود لاعب مثل عمر مرموش ساعدنا في رفع القيمة التسويقية للفريق، ومن أهم اهدافنا رفع القيمة التسويقية للنادي واللاعبين، وبالفعل مرموش يلعب دورا كبيرا في هذا الأمر".

واختتم "السوق المصري مهم جدا للنادي وأصبح نقطة مهمة لنا حاليا لمتابعة اللاعبين، وأنا أتابع الدوري المصري بنفسي وهناك لاعبين مميزين جدا مؤهلين للاحتراف في اوروبا، وسعداء بأن هناك متابعين كثر أصبحوا يساندوا فريق فرانكفورت في مصر".

ووصل مرموش لهدفه العاشر في الدوري الألماني هذا الموسم في المركز الثاني بترتيب الهدافين بالإضافة إلى صناعة 6 أهداف.

وسيلعب فرانكفورت مباراته المقبلة ضد سلافيا براج يوم الخميس 7 نوفمبر في الدوري الأوروبي.