بالتخصص.. قندوسي يسجل للمرة الثالثة على التوالي أمام الأهلي

الأحد، 03 نوفمبر 2024 - 02:09

كتب : FilGoal

قندوسي - سيراميكا كليوباترا - طلائع الجيش

سجل أحمد قندوسي لاعب سيراميكا كليوباترا المعار من الأهلي في شباك فريقه الأصلي للمباراة الثالثة على التوالي في الدوري المصري.

جاء ذلك حيث سجل الجزائري هدف سيراميكا الثاني، في خسارة فريقه أمام الأهلي 5-2 في الجولة الأولى من الموسم الجديد.

ومنذ رحيله معارا من الأهلي إلى سيراميكا، لعب قندوسي ضد الأحمر 5 مرات.

أخبار متعلقة:
وسام أبو علي: سعيد بمستوى هجوم الأهلي.. وبالتأكيد أريد أن أكون هداف الدوري "انت هتتعبني يا عماد"؟ المعد النفسي السابق للأهلي يكشف كواليس خلافه مع محمد رمضان بداية رحلة الدفاع عن اللقب.. الأهلي يستهل الدوري بخماسية في سيراميكا ثاني الهدافين في آخر 6 مواسم.. الشحات يفتتح أهداف الأهلي بـ الدوري المصري

3 مباريات منهم في الدوري، وسجل في جميع هذه المباريات أهدافه الثلاثة ضد الأهلي.

أما المباراتان المتبقيتان فهما في كأس السوبر، ولم يسجل خلالهما.

واستهل الأهلي مشواره في الدوري المصري بالفوز على سيراميكا كليوباترا بخماسية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما على استاد السلام.

وحصد الأهلي أول 3 نقاط له في حملة الدفاع عن لقب الدوري المصري الذي يحمله من الموسم الماضي.

خماسية الأهلي سجلها حسين الشحات هدفين، ووسام أبو علي هدفين، وهدف من طاهر محمد.

بينما سجل ثنائية سيراميكا كليوباترا أحمد بلحاج وأحمد قندوسي.

أحمد قندوسي الأهلي سيراميكا كليوباترا الدوري المصري
نرشح لكم
"انت هتتعبني يا عماد"؟ المعد النفسي السابق للأهلي يكشف كواليس خلافه مع محمد رمضان في الجول يكشف موعد عودة الونش للمشاركة في المباريات مع الزمالك أحمد عيد عبد الملك: دخلنا المباراة بشكل معقول أمام الإسماعيلي.. والمستويات متقاربة وكيله لـ في الجول: زياد الباسل انضم لرديف سيلتا فيجو.. ونسبة إعادة بيع مستقبلية لـ الزمالك مؤتمر كولر: الشوط الأول هو الأسوأ تحت قيادتي.. وهذا سبب خروج يوسف أيمن وسام أبو علي: سعيد بمستوى هجوم الأهلي.. وبالتأكيد أريد أن أكون هداف الدوري الدوري المصري – موعد مباراة زد ضد الأهلي والقناة الناقلة بداية رحلة الدفاع عن اللقب.. الأهلي يستهل الدوري بخماسية في سيراميكا
أخر الأخبار
"مرموش كان على وشك الرحيل عن فرانكفورت في الصيف" 3 ساعة | الكرة الأوروبية
بالتخصص.. قندوسي يسجل للمرة الثالثة على التوالي أمام الأهلي 4 ساعة | الدوري المصري
"انت هتتعبني يا عماد"؟ المعد النفسي السابق للأهلي يكشف كواليس خلافه مع محمد رمضان 4 ساعة | الدوري المصري
أرتيتا: خسارة مباراة في الدوري الإنجليزي مؤلمة.. وأعترف بتراجع مستوى أرسنال 5 ساعة | الدوري الإنجليزي
سلوت: كنا نحتاج لأداء مختلف للفوز على برايتون 5 ساعة | الدوري الإنجليزي
عبد المنعم: فوز مهم يعطينا الثقة في القادم.. وحققنا 3 نقاط في ملعب صعب 5 ساعة | المحترفون
جوارديولا: لم نستطع التعامل مع سرعات بورنموث 5 ساعة | الدوري الإنجليزي
أهدر مالديني وانتصر الروسونيري.. ميلان يفوز على مونزا بهدف رينديرز 5 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نهاية حفل الكرة الذهبية - رودري أفضل لاعب في العالم.. وكامل الترتيب والجوائز 2 في الجول يكشف موقف الزمالك بعد الحكم بحبس الثلاثي 3 مرموش يكشف سر احتفاله بالقناع 4 دائرة قضاء أبوظبي تفند حيثيات الحكم على ثلاثي الزمالك