بالتخصص.. قندوسي يسجل للمرة الثالثة على التوالي أمام الأهلي

سجل أحمد قندوسي لاعب سيراميكا كليوباترا المعار من الأهلي في شباك فريقه الأصلي للمباراة الثالثة على التوالي في الدوري المصري.

جاء ذلك حيث سجل الجزائري هدف سيراميكا الثاني، في خسارة فريقه أمام الأهلي 5-2 في الجولة الأولى من الموسم الجديد.

ومنذ رحيله معارا من الأهلي إلى سيراميكا، لعب قندوسي ضد الأحمر 5 مرات.

3 مباريات منهم في الدوري، وسجل في جميع هذه المباريات أهدافه الثلاثة ضد الأهلي.

أما المباراتان المتبقيتان فهما في كأس السوبر، ولم يسجل خلالهما.

واستهل الأهلي مشواره في الدوري المصري بالفوز على سيراميكا كليوباترا بخماسية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما على استاد السلام.

وحصد الأهلي أول 3 نقاط له في حملة الدفاع عن لقب الدوري المصري الذي يحمله من الموسم الماضي.

خماسية الأهلي سجلها حسين الشحات هدفين، ووسام أبو علي هدفين، وهدف من طاهر محمد.

بينما سجل ثنائية سيراميكا كليوباترا أحمد بلحاج وأحمد قندوسي.