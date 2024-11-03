عبد المنعم: فوز مهم يعطينا الثقة في القادم.. وحققنا 3 نقاط في ملعب صعب

أبدى محمد عبد المنعم مدافع نيس سعادته بالفوز الذي تحقق على بريست في الدوري الفرنسي.

وساهم محمد عبد المنعم في فوز نيس على بريست في الجولة العاشرة من الدوري الفرنسي بنتيجة 1-0 بمشاركة محمد عبد المنعم.

وقال محمد عبد المنعم مدافع نيس عبر موقع النادي: "فوز مهم يعطينا الثقة في الفترة المقبلة، حققنا 3 نقاط في ملعب صعب أمام فريق جيد".

وأضاف "أشكر اللاعبين والجهاز الفني والجمهور الذي ساندنا، والحمد لله".

Mohamed Abdelmonem heureux après cette victoire en Bretagne 😄🎙#SB29OGCN pic.twitter.com/tAtKFBN1e3 — OGC Nice (@ogcnice) November 2, 2024

وشارك عبد المنعم أساسيا للمباراة الرابعة على التوالي مع نيس في جميع المسابقات.

وخاض عبد المنعم اللقاء كاملا وحتى النهاية وتحصل على بطاقة صفراء.

الدولي المصري شتت الكرة 6 مرات وقطع مسار الكرة 3 مرات وأكمل عرقلتين ناجحتين.

كما فاز بـ 2 من 6 صراعات أرضية وتفوق في 3 من أصل 5 التحامات هوائية.

وهو ثالث أكثر من لمس الكرة برصيد 53 مرة وأرسل 35 تمريرة صحيحة من 37 بنسبة دقة 95%، كما أرسل 3 من أصل 5 تمريرات طولية صحيحة.

وارتقى نيس للمركز الخامس في ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 16 نقطة بفارق 4 نقاط عن موناكو الثاني و10 عن باريس سان جيرمان المتصدر.

فيما توقف رصيد بريست عند 13 نقطة في المركز العاشر.