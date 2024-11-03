أهدر مالديني وانتصر الروسونيري.. ميلان يفوز على مونزا بهدف رينديرز

الأحد، 03 نوفمبر 2024 - 00:27

كتب : FilGoal

تيجاني رينديرز - ميلان

انتصر ميلان على مونزا بهدف دون رد في الجولة 11 من الدوري الإيطالي.

سجل هدف اللقاء الوحيد تيجاني رينديرز.

وشهد اللقاء جلوس رافائيل لياو على مقاعد البدلاء من بداية اللقاء للمباراة الثالثة تواليا.

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وأهدر دانييل مالديني نجل باولو مالديني أسطورة ميلان فرصتين محققتين في الشوط الأول.

الأولى مرت بجوار القائم بعدما حوّل عرضية بتسديدة أرضية مرت بجوار القائم، والثانية منعها القائم.

وسجل الهولندي تيجاني رينديرز الهدف الأول في اللقاء والوحيد برأسية في الدقيقة 43.

ولأول مرة منذ انضمامه لميلان سجل لاعب الوسط الهولندي في مباراتين متتاليتين، إذ سجل من قبل ضد كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا ثنائية.

وشارك رافائيل لياو في الدقيقة 63 بدلا من نواه أوكافور.

وكاد الجناح البرتغالي أن يسجل هدفا بمجهود فردي خارق لكن التسديدة جاءت في يد الحارس.

الفوز رفع رصيد ميلان بـ 17 نقطة في المركز السابع وله مباراة مؤجلة بفارق 8 نقاط عن نابولي المتصدر.

فيما خسر مونزا مباراته الثانية على التوالي تحت قيادة أليساندرو نيستا وظل في المركز الثامن عشر برصيد 8 نقاط.

تيجاني رينديرز ميلان الدوري الإيطالي
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