أهدر مالديني وانتصر الروسونيري.. ميلان يفوز على مونزا بهدف رينديرز

انتصر ميلان على مونزا بهدف دون رد في الجولة 11 من الدوري الإيطالي.

سجل هدف اللقاء الوحيد تيجاني رينديرز.

وشهد اللقاء جلوس رافائيل لياو على مقاعد البدلاء من بداية اللقاء للمباراة الثالثة تواليا.

وأهدر دانييل مالديني نجل باولو مالديني أسطورة ميلان فرصتين محققتين في الشوط الأول.

الأولى مرت بجوار القائم بعدما حوّل عرضية بتسديدة أرضية مرت بجوار القائم، والثانية منعها القائم.

" كيف أضعتها يا رجل؟ " شاهد هذه الفرصة الضائعة من مالديني أمام مرمى الميلان 🚫#مونزا_ميلان#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/LI9ekYSxbF — ADSportsTV (@ADSportsTV) November 2, 2024

وسجل الهولندي تيجاني رينديرز الهدف الأول في اللقاء والوحيد برأسية في الدقيقة 43.

ولأول مرة منذ انضمامه لميلان سجل لاعب الوسط الهولندي في مباراتين متتاليتين، إذ سجل من قبل ضد كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا ثنائية.

ميلان يتقدم بالهدف الأول عن طريق الهولندي تيجاني رايندرز برأسية في شباك مونزا ⚽️#مونزا_ميلان#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/1D3E9NKJXq — ADSportsTV (@ADSportsTV) November 2, 2024

وشارك رافائيل لياو في الدقيقة 63 بدلا من نواه أوكافور.

وكاد الجناح البرتغالي أن يسجل هدفا بمجهود فردي خارق لكن التسديدة جاءت في يد الحارس.

راوغ الجميع! فرصة هدف تاريخي تضيع من النجم رافاييل لياو في هذه اللقطة 📹⚠️#مونزا_ميلان#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/T303wGz4qv — ADSportsTV (@ADSportsTV) November 2, 2024

الفوز رفع رصيد ميلان بـ 17 نقطة في المركز السابع وله مباراة مؤجلة بفارق 8 نقاط عن نابولي المتصدر.

فيما خسر مونزا مباراته الثانية على التوالي تحت قيادة أليساندرو نيستا وظل في المركز الثامن عشر برصيد 8 نقاط.