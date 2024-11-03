في الجول يكشف موعد عودة الونش للمشاركة في المباريات مع الزمالك

تحدد موعد عودة محمود حمدي "الونش" مدافع الزمالك للمشاركة مع الفريق في المباريات.

وحسبما علم FilGoal.com فإن مدافع منتخب مصر سيعود للمشاركة في المباريات مع الزمالك بعد نهاية التوقف الدولي في شهر نوفمبر الجاري وفقا لرؤية الجهاز الفني.

ويستعد الزمالك حاليا لمواجهة سموحة في الجولة الثانية من الدوري المصري يوم الجمعة المقبل.

وستكون أولى مباريات الزمالك بعد نهاية التوقف الدولي الجاري يوم 23 نوفمبر ضد المصري في الجولة الثالثة من الدوري.

وسيتوقف الدوري المصري بين أيام 10 و21 نوفمبر الجاري لخوض منتخب مصر مباراتي تصفيات أمم إفريقيا 2025 ضد بوتسوانا وكاب فيردي.

وعاد الونش للمشاركة في مران الزمالك في بداية شهر أكتوبر الماضي بعد تعافيه من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وانتصر الزمالك في بداية مشواره في الدوري على البنك الأهلي بنتيجة 3-2 في الجولة الأولى من المسابقة.

صاحب الـ 29 عاما خاض 216 مباراة بقميص الأبيض سجل 11 هدفا وصنع 3 وتوج بـ 11 لقبا.